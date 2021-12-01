Программа туристического кэшбека в России будет продлена

Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Продажи туров по программе стартуют уже 18 января и продлятся до 12 апреля. А отправиться в путешествие в любой регион страны можно будет до 30 апреля включительно. Туроператоры и отельеры уже начали подготовку предложений на следующий год.

«Чувашия поддержала программу туристического кэшбека. Год работы показал, что это востребованная мера поддержки, — отметил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов. — Порядка полутора тысяч гостей республики смогли вернуть часть затрат на путевки. Участниками федеральной инициативы стали 3 местных санатория и 4 гостиницы. Но мы видим, что в 2022 году в программу готовы войти и другие отельеры. Таким образом, выполняется одна из ключевых задач национального проекта — развитие внутреннего туризма».

Условия участия в программе остаются прежними, сообщают в Минэкономразвития республики. На карту «Мир», с которой произведена оплата тура, в течение пяти дней вернут 20% от его стоимости, но не более 20 тысяч рублей.