На новой сцене Чувашской филармонии состоялся первый концерт

В среду в Чувашской государственной филармонии принимали первых зрителей после многолетней реконструкции. Почетным гостем вечера стал Глава Чувашии Олег Николаев.

В сопровождении едва ли не половины Кабинета министров Олег Николаев прошел по всем этажам обновленного здания. Осмотрел репетиционные классы, залы и помещения филармонии. В студии звукозаписи членов правительства особенно впечатлил микшерный пульт, напоминающий приборную панель самолета, — на таком же оборудовании, как объяснили гостям, записывают свои хиты самые известные музыканты. Олег Николаев пообщался с творческими коллективами филармонии. Артисты от души поблагодарили за свой новый красивый дом, сыграли и спели музыкальные приветствия. А Глава Чувашии пожелал максимально использовать все возможности новейшего оборудования, которое теперь появилось в учреждении. И напутствовал деятелей культуры продвигать национальное и культурное богатство чувашского народа на всевозможные площадки российского и международного уровня.

Со сцены Олег Николаев поблагодарил всех участников этой важной стройки за колоссальную работу. Благодарностью и часами от Главы Чувашской Республики был отмечен генеральный директор стройтреста № 3 Валерий Семенов. Возглавляемая им организация оперативно справилась с задачей по завершению реконструкции здания.

«Теперь у нас есть возможность наслаждаться акустикой, красивой музыкой, творчеством и искусством, но самое главное — у людей, которые творят на этой сцене, появилась возможность демонстрировать свое творчество на весь мир», — сказал руководитель республики.

Оценить звучание новой сцены собрался полный зал. Первый концерт для зрителей исполнили музыканты Чувашской государственной симфонической капеллы. За дирижерским пультом сменяли друг друга художественный руководитель капеллы, народный артист Российской Федерации Морис Яклашкин и дирижер, заслуженный деятель искусств Чувашской Республики Наталья Яклашкина. Открыла вечер музыка Дмитрия Шостаковича, звучали произведения чувашских, русских и зарубежных композиторов. Полтора часа гениальной музыки в мастерском исполнении артистов пролетели как одно мгновение, а зрители еще долго оставались впечатленными от увиденного и услышанного…

Светлана Каликова, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии: «В реконструкцию здания филармонии, проводившейся по нацпроекту «Культура», было вложено более 600 млн рублей. Обстановка претерпела существенные изменения: появился дополнительный этаж, который раньше был подвалом, теперь здесь великолепная гардеробная зона. Значительные изменения произошли в самом зале: глубина сцены увеличилась на 6 м, появилось новое звуковое, световое оборудование, и сейчас мы с гордостью можем сказать, что теперь в Чувашии есть зал с лучшими акустическими возможностями. Здесь можно услышать лучшие музыкальные произведения. Для коллективов и зрителей созданы максимально комфортные условия. И, конечно, доступная среда».