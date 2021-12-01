Филармония вернулась к зрителям

Юбилейный, 85-й, концертный сезон артисты и музыканты встречают «дома»

Спустя долгие годы тишины в Чувашской государственной филармонии снова звучит музыка, зал полон зрителей и слышны аплодисменты. Здесь наконец-то завершилась затянувшаяся реконструкция. Вчера прошла торжественная церемония открытия обновленной филармонии, которую посетил Глава Чувашии Олег Николаев. А затем был дан первый за последние пять лет концерт — перед публикой выступила академическая симфоническая капелла под управлением Мориса Яклашкина. Накануне волнительной встречи со зрителями в филармонии провели персональную экскурсию для журналистов «СЧ».

Репетиционный зал с секретом

…В залах и фойе — атмосфера новоселья. Где-то еще не снята пленка с оборудования, не распакованы коробки, пахнет свежестью и чистотой. От прежней филармонии внутри остались разве что широкие лестницы, ведущие в зрительный зал — все остальное в здании совершенно не узнать. Рассказывая о преобразованиях, наш экскурсовод, художественный руководитель Чувашской государственной филармонии Николай Казаков, не скрывает восторга — о таких условиях артисты и музыканты могли только мечтать. Технически сцена и репетиционная база соответствуют самым современным требованиям: теперь здесь можно проводить концерты и фестивали любого уровня, а по своему оснащению площадка готова конкурировать с ведущими сценами страны.

ЦИФРА 7 творческих коллективов работают в Чувашской государственной филармонии

В здании «поет» буквально все. Так, оркестр академической симфонической капеллы теперь готовится к концертам в новом репетиционном зале с отделкой по всем правилам акустики. В нем музыканты могут не только репетировать, но и записывать свои выступления. «Секрет» помещения — в специальном покрытии стен. Услышать что-либо можно лишь открыв дверь — такая изоляция позволяет работать над произведениями сразу нескольким музыкальным коллективам, не перебивая друг друга.

В распоряжении артистов появились и оборудованные по последнему слову техники видеостудия и студия звукозаписи, чего раньше тоже никогда не было. В видеостудии можно снимать клипы, проводить профессиональную фотосъемку или вести онлайн-трансляцию концертов прямо со сцены филармонии. А в самой передовой на сегодняшний день в Чувашии студии звукозаписи — производить качественный аудиоматериал: записывать как солистов, так и целые хоровые коллективы и оркестры. Примечательно, что техническим оснащением студий занимались одновременно с реконструкцией здания. «Хорошо, что нашлись люди, которые поняли, что эти студии в республике нужны», — подметил наш провожатый.

Трюм для рояля

Но сердце филармонии — начиненный самой разной техникой зрительный зал, который подвергся, пожалуй, самым большим преобразованиям. Здесь переделали все: от формы зала до размеров сцены. Прежний концертный зал, как напомнил Николай Нилович, совсем не был приспособлен для исполнения музыки. На его памяти множество случаев, когда разгневанные зрители задних рядов после концертов поднимались к нему в кабинет и требовали вернуть уплаченные за билет деньги: им было ничего не видно и не слышно.

Оно и понятно: здание занимал Дом политпросвещения и для лекций, которые звучали в этом зале в советские годы, амфитеатр не требовался. Пол был совершенно прямой, а маленькой сцены для трибуны и пары столов было более чем достаточно. Разумеется, ни о какой акустике или удобстве зрителей и речи не шло. Театралы хорошо помнят, как зимой в зале из-за холода приходилось сидеть в верхней одежде, а летом — изнывать от духоты. Впрочем, когда стали поднимать архивы, оказалось, что прежний зал сильно отличался от предварительного проекта: многие вещи, предусмотренные в нем, просто-напросто не построили…

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии: «Чувашская государственная филармония готова к открытию! Новейшее световое и звуковое оформление, замена верхней и нижней механики сцены, модернизация технического оснащения — все это позволит создать уникальную атмосферу во время каждого выступления для жителей и гостей Чувашской Республики. В ближайших творческих планах филармонии — масштабные культурные проекты и новые концертные программы, выступления звезд российской и зарубежной сцены, встречи с ведущими представителями современной музыкальной индустрии, гастроли и мастер-классы. Все билеты на концертные программы филармонии будут доступны по «Пушкинской карте». (Из Инстаграма)

Сейчас новая сцена — гордость Чувашской государственной филармонии. Чтобы сделать полноценный зрительный зал, строителям пришлось разобрать целый этаж. И хоть мест стало чуть меньше (ненамного, всего на 15-20 кресел), существенно, на шесть метров, увеличилась сцена. Теперь на ней свободно разместятся и оркестр, и даже хоры — из-за узости старой площадки с этим были большие трудности. Еще одно новшество — под сценой «спрятан» трюм для эффектного появления и исчезновения артистов или, к примеру, рояля. Филармония, к слову, пока единственная концертная площадка в республике, где имеется такой подъемный механизм.

«Я очень рад, что зал соответствует акустическим расчетам. Мне кажется, что у нас получилось сделать зал, где есть музыка», — поделился впечатлениями Николай Казаков.

О деревянных лыжах и концертах звезд

Свет, звук, новые музыкальные инструменты и возможности сцены, наверняка, оценят и маститые музыкальные коллективы, и артисты захотят выступить в Чебоксарах, уверены в филармонии. «Профессиональный лыжник не побежит на деревянных лыжах. Так же и артисты», — сравнивает Казаков. Теперь в столице Чувашии для музыкантов даже с самыми высокими требованиями к залу и оборудованию есть все условия. В том числе отдельные артистические гримерные со всеми удобствами. В прежней филармонии их тоже не было.

«Мы очень ждали возвращения в родные стены. Наконец, мы дома», — призналась заслуженная артистка Чувашии, руководитель фольклорного ансамбля «Сявал» Лилия Прокопьева. Пока филармония была на реконструкции, артистов коллектива приютил ДК тракторостроителей.

Рады и зрители — не только долгожданному открытию главной концертной площадки республики, но и бытовым нюансам. В филармонии, например, появилась своя парковка на 100 автомобилей (очень важный момент) и свое театральное кафе, где можно не только заказать чашечку кофе, но и перекусить. Все продумано и для посетителей с особенностями здоровья: пандусы, широкие дверные проемы, лифты.

Сразу после открытия филармонии местную публику ожидают насыщенные дни. До нового года на ее сцене выступят Чебоксарский концертно-духовой оркестр под управлением Владимира Петрова, оперный певец Дмитрий Риберо, прославленный российский виолончелист Борис Андрианов, а также пройдет концертная версия популярного интернет-проекта #музкавместе live с участием артистов филармонии. Ведущим вечера станет известный музыкант-мультиинструменталист, певец и композитор Тимур Ведерников.

СПРАВКА «СЧ» Чувашская государственная филармония была создана осенью 1936 года. Первый концертный зал на 350 мест филармония получила в ноябре 1944 года в здании художественного училища. Вторым домом для нее стало специально выстроенное здание по улице Гагарина (нынче Русский драмтеатр), куда творческие коллективы вселились в 1959 году. В 1986 году филармонии предоставили концертный зал на 320 мест в особняке по улице Урицкого (нынче Театр кукол). А в 1989 году Чувашская государственная филармония переехала в соседнее здание на той же улице (бывший Дом политпросвещения). Сейчас это Президентский бульвар, 9.

Фото Максима Васильева