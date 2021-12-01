Школьник из Алатыря стал победителем всероссийского литературного конкурса

«Возможно, я не очень современный подросток: люблю читать, мечтать и думать»

В небольшом, всего на страничку, сочинении-эссе алатырского подростка, ученика 10 класса школы № 2 Антона Фалеева — удивительные, не по возрасту глубокие размышления: о силе духа и воли, ценностях вечных и преходящих,

о героизме, не всегда заметном, неброском…

А в центре — образ великого полководца Георгия Жукова. На всероссийском конкурсе рассказов «Памяти героев», посвященном 125-летию со дня рождения маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, итоги которого подвели в начале декабря в Музее Победы в Москве, сочинение Антона «Герой и время» признали одним из лучших в стране среди более полутысячи работ. Он победил в номинации «Эссе».

Герои без срока давности

Но это не первая большая победа Антона Фалеева и его наставника и по совместительству классного руководителя, учителя русского языка и литературы школы № 2 Алатыря Елены Селезневой. На конкурс их пригласили как финалистов другого всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» о Великой Отечественной войне. Награждение тогда прошло в Москве, в дни празднования 76-летней годовщины со Дня Победы.

Антон и его педагог Елена Селезнева побывали на Параде на Красной площади, в парке «Патриот», в храме Христа Спасителя, в Музее Победы на Поклонной горе, а награду школьник получил из рук министра просвещения России Сергея Кравцова. Там, в зале Славы Музея Победы среди более 11800 имен Героев Советского Союза и Героев России, алатырцы отыскали и имя своего земляка Валентина Ветвинского. О нем и было конкурсное сочинение Антона Фалеева.

Знакомство с судьбой уроженца Алатыря, Героя Советского Союза Валентина Ветвинского, погибшего в бою в возрасте всего 20 лет, потрясло Антона. О ней он узнал на школьной встрече с сестрой солдата, жительницей Алатыря, в прошлом учителем английского языка школы № 2 Алатыря Леонилой Гарной, частой гостьей школы. Она родилась уже после гибели брата, добрую память о нем хранит по теплым воспоминаниям матери. Рассказывала, например, что маму приглашали в село Пробижна на Украине, где похоронен герой, на открытие памятника Валентину. За его, могилкой, кстати, до сих пор ухаживают жители этого села… «Много раз пытались алатырцы писать о Ветвинском, но чтоб на такую высоту поднять его имя и получить награду из рук министра у консоли с именем Героя… Это дорогого стоит», — поделилась воспоминанием о том радостном моменте в разговоре с «СЧ» наставник Антона Елена Селезнева.

«Для Антона тема прошлого, истоков вообще очень близка», — призналась Елена Владимировна. Десятиклассник мечтает стать ученым-историком. На выбор во многом повлияла профессия его мамы Натальи Ивановны — она учитель, историк, известный в Алатыре краевед, автор нескольких книг об Алатырском крае.

С самых ранних лет мальчик наблюдал за ее работой с историческим материалом, помогал собирать диалекты местных сел, в частности, небольшого села Явлеи рядом с Алатырем, откуда они родом. Своей малой родине Наталья Фалеева посвятила несколько книг. Содержание их поистине уникально: там, например, собраны воспоминания строителей Сурского рубежа, возводивших укрепления вблизи Алатыря.

Рассказал о летчике, писателе и спасателе

Увлекается Антон не только историей, но и культурой родного края, философией, литературой. С сентября возглавляет детский совет при Уполномоченном по правам ребенка в Чувашии. И очень много читает, особенно современной православной литературы — юношу часто можно видеть в маленьком алатырском храме Усекновения главы Иоанна Предтечи, где уже несколько лет служит его мама.

Отсюда — и его неповторимый почерк: в сочинениях Антона всегда есть место вопросам нравственности, долга, ответственности… Стиль творческих работ Антона, действительно, впечатляет: они написаны ярким, выразительным языком. «Антон так мыслит, он так говорит, — рассказывает Елена Селезнева, — мне лишь остается проверить грамотность». На школьных публичных выступлениях по самым разным темам ее подопечный уверенно занимает первые места вот уже с седьмого класса. «Знаете, как мы пишем сочинения? Сначала он рассказывает, а я за ним записываю. Потом записанное редактируем, дорабатываем».

А успехов у Антона действительно много. В тандеме с учителем Еленой Селезневой не так давно он одержал победу в международном конкурсе «Письмо солдату» с сочинением о летчике Алексее Маресьеве. Казалось бы, о Герое Советского Союза столько написано, но школьник посмотрел на него по-особому. Даже Елене Владимировне было чему удивиться: она, например, открыла для себя, что отважный летчик был кандидатом исторических наук, а под конец жизни стал верующим человеком.

Принесла победу работа и по творчеству Достоевского на республиканском этапе всероссийского конкурса сочинений к 200-летию со дня рождения писателя. (Антон вошел в число лидеров конкурса — на награждение школьника и его учительницу приглашают в Москву в конце декабря). А материал об алатырском пожарном Дмитрии Захарове признали лучшим в республиканском конкурсе сочинений «Человек доброй воли». Во время экскурсии по пожарной части мужественный спасатель так поразил школьника, что мальчику захотелось узнать о нем больше и рассказать другим…

«Талант Антона было видно сразу, с 5 класса», — признается Елена Владимировна. Впрочем, ученику повезло с учителем не меньше. Елена Селезнева — кандидат педагогических наук, член-корреспондент РАН, автор многочисленных учебных пособий, в том числе вышедших под грифом Минпросвещения, обладатель грантов Президента России и Главы Чувашии. А ее авторская методика по обучению школьников написанию сочинений известна далеко за пределами Чувашии. «Я глубоко уверена: чтобы появилось хорошее ученическое сочинение, должно быть хорошее учительское», — считает педагог.

После окончания школы Антон Фалеев планирует продолжить учебу в Чувашском педуниверситете, где его, кстати, уже с нетерпением ждут. И уже задумываются о подходящей кандидатуре научного руководителя для будущей кандидатской диссертации талантливого алатырского школьника.

Из сочинений Антона Фалеева:

«Я мечтаю стать историком, посвятить свою жизнь изучению замечательных страниц прошлого и настоящего маленького городка в самом сердце России — ласкового, нежного, во многом загадочного, во многом еще не изученного и не исследованного Алатыря!»

«Возможно, я не очень современный подросток: очень люблю читать, мечтать и думать! И читать не просто в спокойной, тихой, домашней обстановке. Очень люблю читать в храме /…/ Найти уединенный уголок и читать, читать, читать…

С многими книгами познакомился я здесь /…/ Но даже погружаясь в книгу, я не могу совершенно отрешиться от всего, что происходит в храме вокруг меня. Сколько людей здесь бывает, и какие они разные! Кто-то приходит, буквально забегает, на несколько минут. Торопливо ставит свечи и опять стремится в быстрый, захватывающий бесконечным потоком дел мир, бушующий за пределами храма.

А есть и такие: подолгу, часами, тихо, смиренно стоят в сторонке. Что у них в душе? Тяжкие муки одиночества, пустота, отчаяние? Или наоборот — тихое и ясное просветление души?..»

«Наша дружеская беседа с сестрой Героя Советского Союза (Валентина Ветвинского. — Авт.) закончилась. Но точно началось другое: стремление узнать как можно больше и об этом удивительном юноше, и о многих других алатырцах, отдавших жизнь за то, чтобы мы жили. Конечно, я пошел в Алатырский краеведческий музей, где хранятся вещи В.Ф. Ветвинского, его рисунки, его письма с фронта.

Совершенно иным взглядом смотрю на памятник Боронину и Ветвинскому, появившийся в городе в далеком 1948 году. Какие они юные, бесстрашные, бессмертные! Кажется, смотрят в далекую даль будущего! Так будет всегда! И пока мы помним о них, фронтовиках и людях, работавших в тылу, отдавших свою единственную жизнь за мир, никогда не повторится война. Я очень в это верю!»

Отрывок из сочинения «Герой и время»

/…/ Неизбежно возникает вопрос: а есть ли в этом бесконечном потоке времени при всем его непостоянстве что-то вечное, незыблемо ценное, неоспоримое, святое? Сложен этот вопрос для многих моих современников. Но думающие, честь имеющие люди дают правильный ответ: есть бесспорная ценность и святыня для каждого из нас — наша великая, нежная, трепетная, бескрайняя Русь и ее защитники, подвижники, герои. Благодаря им стояли и стоять будем!

…1906 год. Москва. Сапожная мастерская Михаила Пилихина. Десятилетнего ученика Жору Жукова больно, до незаживающих ссадин, бьют кустом жимолости за малейшую провинность и при этом приговаривают: «Крепка наука. Терпи крепче, крепче!» Был в то далекое время будущий маршал Жуков героем? Вне всяких сомнений, был! Настоящий маленький герой: и скорняжное мастерство постиг, и розги вытерпел, и от тяжелой работы не ожесточился. Быть бы ему в будущем хорошим сапожником.

…А потом была Первая мировая и Георгиевский крест за пленение немецкого офицера, ранение, в результате которого надолго лишился слуха, смертельно опасный тиф. Выжил, «выкарабкался», не сдался болезни. И как каждый победивший страшный недуг, юный Жуков может быть назван героем (а сколько таких людей в наше непростое, неспокойное время!).

Потом много чего было в жизни Георгия Жукова. Но все предыдущие события померкли, стерлись в памяти, когда грянул 1941-й год! Началась кровавая, суровая година испытаний. В этом деле без жесткости, железной воли, ответственности за судьбы людей и страны победить было невозможно! Не в праве мы сегодня судить, как это делают недруги России, великого маршала Победы. Однозначно, герой, который, по его же словам, «свою родину защищал, а вражескую взял». Закономерный итог — Парад Победы, и маршал Жуков на белом коне, как Георгий-Победоносец, летящий по Красной Площади.

…А опалу, изгнание, ненависть, зависть, унижение может пережить тоже исключительно героический человек. Не сломаться под градом беспочвенных обвинений, не заискивать перед «отцом народов», не пресмыкаться перед бывшими сослуживцами. Это, несомненно, героизм. Незаметный, на первый взгляд. Неброский. Но явно существующий.

Все познал Георгий Константинович Жуков — славу, забвение, бессмертие. История действительно совершает мучительную, но обязательную переоценку, в результате которой все темное, неоднозначное уйдет в небытие, и над Россией вечно будет сиять гений и героизм маршала Великой Победы!