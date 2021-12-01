В Перми сняли ролики о чувашах края

Ведущие проекта «Попробуй Пермское» посетили чувашскую деревню

«Научусь и у себя дома буду делать чувашские «ушки», — пообещал конголезец Руссон Мбу-Куа, лепя печенье под таким названием в деревне Дойная Кудеинского района. Учится он в Пермском политехническом университете и с удовольствием участвует в проекте «Попробуй Пермское», который не обошел стороной и наших соплеменников, давно уже обосновавшихся в крае. Программа осуществляется при поддержке «Института развития Интернета» (АНО «ИРИ») и знакомит с культурой, традициями, ремеслами, кухней разных территорий и народов края.

Немного истории

Как гласят архивные данные, первые чуваши появились в Пермской губернии еще в 16-17 веках. Правда, были они немногочисленны и жили вместе с другими народами края. Так, в «Переписной книге ясачных и оброчных татар, черемисов, вотяков, чувашей Кунгурского уезда 1704 г.» зафиксировано восемь чувашских семей, живущих в смешанных поселениях, где кроме них проживали также татары, марийцы и удмурты…

Затем на протяжении около двух столетий присутствие чувашей в Пермском Прикамье не отмечается. Вновь чувашское население в крае переписные книги фиксируют в начале прошедшего века. Главной причиной массового переселения наших соплеменников в Пермскую область того времени (в 1950 годы был еще и третий поток) историки называют перенаселение, нехватку земли, лесов, покосов, а также голод в Поволжье в 1920-е годы. Основным «приютом» переселенцев становятся южные районы губернии: Еловский, Куединский, Чайковский, Чернушинский. Выбор, видимо, был обусловлен близостью железной дороги, соединяющей Урал и Поволжье.

В отличие от переселения в другие регионы России, в Пермской области (краем регион стал в 2005 году) чуваши не создавали отдельных поселений, а селились в русских деревнях, иногда выкупая дома у уезжающих в Сибирь староверов (в XIX веке Пермская губерния была в числе первых регионов, где проживало немало старообрядцев). Об этом свидетельствуют сохранившиеся документы: «В деревню Дойная Усинского района Н.К. Частоколов «прибыл… в 1929 г., где купил хозяйство середняцкое»; Г.Д. Данилов «прибыл… в 1930 г., купил середняцкое хозяйство»; Г.И. Ильин «прибыл… в 1930 г., купил середняцкое хозяйство»; И.Е. Кошкин «прибыл… в 1933 г., купил хозяйство середняцкое».

Что примечательно, в начале 1930-х годов в деревнях, где проживали чуваши (в названных выше районах таких отмечают 24 селения), были открыты начальные школы, где велось преподавание на родном языке. В некоторых селениях параллельно функционировали две школы — русская и чувашская. А в селе Пантелеевка Куединского района функционировало педагогическое училище, где готовили учителей чувашского языка. Однако в середине 1930-х программа развития национального образования для детей чувашей была свернута, а после 1937 года прекратилось и обучение на чувашском языке, и преподавание языка…

Сегодня родным языком в основном владеет лишь старшее поколение пермских чувашей. Люди среднего возраста, как правило, понимают родной язык, но не говорят на нем, не владеет языком пап и мам и большинство из молодого поколения. В некоторых селениях с достаточно большим количеством чувашского населения есть центры сохранения родной культуры. Одна из них — деревня Дойная (ударение на «а») Куединского района.

Соломенные куклы и печенье «хӑлхи»

Расположенная на берегу реки Доенка деревня Дойная известна с 1824 года. По итогам переписи 2010 года, в селении проживают 407 человек, около 30% из них — наши соплеменники. Деревня считается своеобразным центром чувашей Прикамья — с их историей и самобытной культурой знакомит музей чувашского быта, а родные традиции, обычаи, песни, танцы возрождает, сохраняет и передает подрастающим поколениям фольклорный коллектив «Юрату».

В Дойной и знакомились с чувашами ведущие проекта «Попробуй Пермское» конголезец Руссон и россиянка Глафира. Активисты «Юрату» рассказали им об истории деревни, этнических группах чувашей, особенностях их национальной одежды и кухни.

Кстати Соломенные куклы были в «ходу» и в нашей республике. Например, в детстве для автора этих строк и соседских детишек их делала тетя Вера, старшая сестра моего отца. Только играли мы с ними в «дочки-матери», «плясать» не заставляли…

Впечатлили африканца народные игры, в которые и сегодня играют дети в Дойной. Он и сам попробовал поиграть в одну из них, под названием «Ҫӑткӑн кайӑк тинӗсре» (Хищник в море), а также сделать куклу, которую делают из связок «немятой» соломы. Пучок умельцы перегибали пополам, подвязывали его и формировали головку куклы. Затем, подстригая снизу, солому выравнивали, чтобы игрушка могла стоять на ровной поверхности. Как же играли с соломенными куклами? Их заставляли «плясать». Ставили на стол или доску и ударяли кулаком по поверхности. От равномерных ударов куклы приходили в движение — «плясали».

Видеоролики снимались не только в музее и местном Доме культуры, но и в домах жителей. Как раз в гостях Руссон и Глафира учились мастерить соломенные куклы и печь популярное у пермских сородичей печенье «ушки». Ранее «хӑлхи» (так печенье называют в Дойной) сельчане пекли на день рождения, а после поздравления именинника дергали за уши по количеству лет. Считалось, что таким образом можно отпугнуть злых духов.

Как Руссон и Глафира «пробуют чувашское» — знакомятся с культурой, традициями, учатся танцевать, играют в народные игры, пекут печенье — можно посмотреть на портале В курсе.ру.

У Дойной нашлись последователи…

Рассказывая о Дойной, нельзя не вспомнить еще об одном феномене этой деревни. «СЧ» рассказывала об этом несколько раз, в материалах «В большой семье и праздников больше» и «Была бы кастрюлька побольше, а энергии хватит на всех…» от 5 и 8 июля текущего года. Однако напомним, ибо у жителей деревни нашлись последователи.

Как уже писала газета, в 1998 году школа в деревне Дойной была на грани приостановки: в регионе проводили оптимизацию и малокомплектные школы подлежали закрытию. Директор школы Светлана Абакшина пошла по соседям и уговорила односельчан взять в семьи приемных детей из ближнего интерната. К тому времени в деревне уже была одна приемная семья Елькиных. Да и сама директор послужила примером, взяв в семью 15 детей… Не сразу, но жители Дойной последовали за Абакшиными — сейчас в местной средней школе, рассчитанной на 105 мест, учатся 99 детей, из них 70 — приемные дети из двадцати семей.

К СЛОВУ

Нынешняя перепись «нашла» подобное селение и в Кузбассе. Там жители деревни Бархатово Топкинского района усыновили 126 детей. Там тоже все началось в 2000-х годах, когда десять жительниц поселения забрали из детского дома 47 сирот, так как его расформировывали. «Соседи увидели, что ничего страшного в этом нет, и потихоньку начали брать приемных детей под свои крыши», — пишут кузбасские СМИ.

На заметку

Творожное печенье «хӑлхи»

Ингредиенты:

500 г творога,

200 г сливочного масла или 250 г маргарина,

4 стакана муки,

чайная ложка соды,

сахарный песок.

Творог с маслом смешать и вымесить однородное тесто, разделить на два шарика (для удобства раскатывания). Один, завернув в пищевую пленку, можно убрать в холодильник, другой раскатать в тонкий пласт. С помощью стакана вырезать кружки диаметром 5-6 см. Кружочек одной стороной обмакнуть в сахарный песок (или посыпать), сложить пополам и опять в сахар. Еще раз сложить пополам и опять посыпать сахаром.

Чистой от сахара стороной треугольники выложить на противень, поставить на 20-25 минут в духовку при температуре 180 градусов.