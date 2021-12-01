Примем наследство, не выезжая в Подмосковье

В этом году в Чувашии экстерриториальной регистрацией воспользовались более 2 тысяч граждан.

Управление Росреестра по Чувашии сообщает: за 10 месяцев нынешнего года жители республики подали 2386 экстерриториальных заявлений. Основной поток обращений был через МФЦ, поскольку с февраля нынешнего года у граждан появилась такая возможность. Ранее документы по экстерриториальному принципу принимались только в Кадастровой палате.

«Мы видим, что услуга востребована у заявителей, поскольку это удобно: люди экономят свои ресурсы — время и финансы. Не нужно выезжать из республики, чтобы, к примеру, принять в наследство недвижимость, территориально находящуюся в другом регионе», — комментирует исполняющая обязанности руководителя местного Росреестра Татьяна Васильева.

Итак, чтобы стать собственником недвижимости в другом регионе, необязательно туда выезжать. Как уже сказано, можно воспользоваться экстерриториальной подачей документов. Эта услуга дает возможность обращаться за регистрацией прав и постановкой на кадастровый учет независимо от места расположения объекта недвижимости.

Например, вы подаете документы в Чебоксарах на регистрацию права собственности на квартиру, построенную по договору долевого участия в Подмосковье. Документы сканируются и по электронному каналу связи направляются в Росреестр Московской области. Правовая экспертиза пакета документов и регистрация проводятся регистратором по месту нахождения объекта. После оказания госуслуги документы в электронном виде отправляются обратно в Чебоксары и выдаются заявителю.

Учетно-регистрационные действия в рамках экстерриториальности проводятся в те же сроки, что и при обычном способе подачи документов и составляют пять рабочих дней — для кадастрового учета, семь рабочих дней — для регистрации права собственности, для одновременной процедуры учета и регистрации прав — десять рабочих дней, напомнили в Управлении Росреестра. Воспользоваться экстерриториальной подачей документов могут как граждане, так и юридические лица.

Кстати

Росреестр отмечает общее увеличение популярности экстерриториальной услуги по стране. По сравнению с прошлым годом рост составил 42%. За 10 месяцев 2021 года количество человек, подавших заявление по экстерриториальному принципу в России, превысило 498 тысяч. В прошлом году их было 350 тысяч.