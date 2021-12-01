За добросовестную работу — заслуженные звания

Указом Главы Чувашии от 29 ноября за заслуги в области образования, в педагогической и воспитательной деятельности, в укреплении законности и многолетнюю добросовестную работу присвоены почетные звания:

«Заслуженный работник образования Чувашской Республики» Давыдовой Татьяне Юрьевне — директору Центра развития дошкольного образования города Чебоксары, Даниловой Елене Геннадьевне — педагогу дополнительного образования Дворца детского (юношеского) творчества города Чебоксары, Софронову Василию Васильевичу — мастеру производственного обучения Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства;

«Заслуженный учитель Чувашской Республики» Карсаковой Валентине Ильиничне — учителю лицея № 4 города Чебоксары, Никитиной Любови Дмитриевне — учителю начальной общеобразовательной школы № 2 города Чебоксары, Поповой Светлане Анатольевне — учителю средней общеобразовательной школы № 40 с углубленным изучением отдельных предметов города Чебоксары, Семеновой Марии Анатольевне — учителю средней общеобразовательной школы № 41 с углубленным изучением отдельных предметов города Чебоксары, Шипачевой Татьяне Владимировне — учителю лицея № 3 города Чебоксары;

«Заслуженный юрист Чувашской Республики» Арапову Владимиру Валерьевичу — председателю Коллегии адвокатов «Республиканская», председателю квалификационной комиссии Адвокатской палаты Чувашской Республики, Афанасьеву Андрею Алексеевичу — судье Арбитражного суда Чувашской Республики, Бойко Олегу Ивановичу — председателю судебного состава Арбитражного суда Чувашской Республики, Васильеву Павлу Григорьевичу — заместителю председателя Верховного суда Чувашской Республики, Рязановой Елене Владимировне — адвокату Шумерлинского филиала Коллегии адвокатов «Республиканская», Ярадаеву Александру Владимировичу — судье Верховного суда Чувашской Республики.

За вклад в развитие местного самоуправления и многолетнюю добросовестную службу Знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награж-дена Семенова Ольга Николаевна — заместитель начальника финансового отдела администрации Вурнарского района Чувашской Республики.