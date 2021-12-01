В Чувашии наградили хранителей семейных традиций

…На столе платочки с национальной вышивкой и сплетенные из бумажной лозы корзинки. Эти работы семьи Георгиевых из Янтиковского района. Мама Наталья уже три года как рукодельничает, а помогают ей в этом дети Станислав и Инна. По словам школьников, работать так красиво, как мама, пока у них не получается, поэтому они берут на себя заготовку материала — делают бумажные полоски для плетения корзин.

В фойе Дворца культуры Чувашского госуниверситета развернулась выставка, представленная не просто творческими и увлеченными людьми, а целыми семьями. Повод для такой встречи выдался особенный: подведение итогов республиканского конкурса «Семья года — 2021» и чествование трудовых династий.

…Относительно молодой праздник — День волонтера — семья Кузьминых из Яльчикского района смело может считать своим. Их семейная «экспозиция» заметно выделяется на фоне других: мама и сыновья одеты в футболки добровольцев — спасателей, на столе — памятки, как правильно вести себя при пожаре и медали главы семейства Владимира Ивановича, работающего водителем в Яльчикской пожарной части № 44. И старшие, и младшие Кузьмины активно занимаются волонтерской работой. Младший сын Саша раздает сверстникам листовки с правилами пожарной безопасности, а Сергей и Виталий помогают родителям в проведении выездных экскурсий и пожарных учений в школе. А руководит волонтерской деятельностью в семье мама, Ольга Васильевна. Педагог и по совместительству заместитель директора по воспитательной работе Яльчикской школы, она, как никто другой, понимает важность воспитательных моментов.

…Созданием декоративных цветов и составлением из них композиций в семье Гордеевых из Аликовского района занимаются представительницы прекрасной половины — мама Татьяна и ее дочери Евгения, Анна и Софья. У главы семьи Алексея Гордеева любимое хобби — пчеловодство; разводить пчел и собирать мед со временем начали и супруга с дочками. Помимо домашних дел и увлечений, Гордеевы заняты и общественной работой — помогают в проведении районных праздников. Любуясь творческими поделками и рассматривая семейные грамоты, Глава Чувашии Олег Николаев поинтересовался у Гордеевых, какие праздники в семье самые любимые. И услышал в ответ — «Акатуй» и День защиты детей

…Познакомившись с семейными выставками и поднявшись на сцену, Олег Николаев, прежде всего, выразил признательность организаторам и участникам конкурса «Семья года» — за помощь в сохранении семейных традиций. Он напомнил, что Президент России Владимир Путин назвал крепкую многодетную семью национальной идеей страны.

«Государству, где живут крепкие семьи, не страшны никакие внешние и внутренние угрозы и кризисы», — отметил Глава Чувашии. И подчеркнул — на повышение качества жизни и благосостояния семей направлены национальные проекты, над реализацией которых последовательно работает и правительство республики.

Кстати Как сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии, в республике поддержка семей с детьми идет по 51 направлению. По инициативе Главы Чувашии Олега Николаева реализуется комплекс мер по расширению и повышению качества поддержки многодетных семей республики.

Так, с 1 сентября бесплатное горячее питание предоставлено детям из многодетных малоимущих семей. Многодетным семьям, имеющим восемь и более несовершеннолетних детей, выданы жилищные сертификаты. От уплаты транспортного налога освобождены многодетные семьи с тремя и более детьми (раньше такая льгота предоставлялась семьям, имеющим пять и более детей). Предусмотрена также возможность направления средств республиканского материнского капитала на приобретение автотранспорта.

Конкурс «Семья года» проводится в Чувашии в семнадцатый раз. За это время в нем приняли участие более 3 тысяч семей, в нынешнем году — 98. Начинается конкурс с муниципального уровня, следящий этап — республиканский. Его победители представляют Чувашию на окружном этапе «Семьи года», а самые лучшие отправляются на всероссийский конкурс.

«За 17 лет «Семья года» стала по-настоящему масштабным и ярким событием», — считает министр культуры Светлана Каликова. По ее словам, благодаря этому конкурсу можно найти уникальных людей, повысить престиж семейного образа жизни. Число участников конкурса растет с каждым годом, а его победители становятся примером для молодых семей.

В нынешнем году диплом победителя республиканского конкурса «Семья года» и подарочный сертификат на 15 тысяч рублей достался семье Шиловых из Чебоксар. Свадьбу Алексей и Наталья сыграли 21 год назад, сейчас у них шестеро детей. «У моей бабушки Галины Игнатьевой было шестеро ребятишек, и было замечательное и нерушимое правило: по праздникам дружно собираться всей семьей за одним столом, — вспоминает Наталья. — И еще тогда, с раннего детства, у меня появилась мечта завести свою большую семью и продолжить эту добрую традицию».

САВВАТИЙ, митрополит Чебоксарский и Чувашский: «В конце прошлого века было время, когда семейные ценности рушились на глазах. А ведь именно семья является опорой государства. И хорошо, что существует конкурс «Семья года», который способствует сохранению семейных традиций».

Любовь к детям привела Наталью Шилову и в профессию: она работает воспитательницей в чебоксарском детском саду № 193. Еще одно увлечение от горячо любимой бабушки передалось всей семье Шиловых: у них два садовых участка, занятые не только грядками, но и клумбами — у Натальи страсть к разведению цветов, а самые любимые из них — хризантемы. Кстати, букет именно этих цветов Наталье вручили на церемонии награждения.

Заслуженных аплодисментов в этот день удостоились и вышедшие на сцену лидеры в пяти конкурсных номинациях . Так, титул «Социально ответственная семья» достался Богатеевым из деревни Малые Атмени Красночетайского района, а «Спортивная семья»— Солоденовым из Цивильска. Семья Петровых из канашской деревни Новые Пинеры получила титул «Дружная семья», самой творческой семьей признали Черновых из Чебоксар, а самой трудолюбивой — семью Лысовых из села Сойгино Алатырского района.

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВА, председатель Союза женщин Чувашии: «Надо, чтобы многодетные семьи не только поддерживали добрые традиции, но и передавали их дальше. Сейчас по всей республике мы создаем клубы молодых семей, и помощь от тех людей, кто уже накопил опыт счастливой семейной жизни, будет только приветствоваться».

Следуя давней традиции на конкурсе отметили и представителей трудовых династий. По словам министра труда и социальной защиты Чувашии Алены Елизаровой, благодаря таким династиям лучшие практики профессиональной деятельности, бесценный опыт и навыки передаются из поколения в поколение, от родителей — детям. По наследству передают профессию и потомственные педагоги Афонские — Васильевы из Цивильского района. Свое начало династия берет с конца XIX века, сейчас в ней насчитывается 36 человек, а общий трудовой стаж — более тысячи лет. Основателем династии стал Иван Афонский, воспитанник просветителя чувашского народа Ивана Яковлева. Нынче «большую семью» педагогов возглавляет Надежда Васильева. Она уже 34 года работает учителем химии, биологии и географии в Таушкасинской школе.

Наградили в этот день и семью врачей Васильевых из Козловского района, — в нынешнем году она стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года-2021» в номинации «Семья — хранитель традиций». В общей сложности в семейной династии медиков насчитывается 27 врачей, а их общий трудовой стаж составляет 900 лет.