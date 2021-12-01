Команда чебоксарского лицея №3 лучше всех сыграла в Dota 2

На днях в рамках Всероссийских молодежных киберспортивных игр завершился финал четвертого сезона Школьной лиги. Из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, состязания прошли в онлайн-формате. По итогам решающих баталий, суммарно набрав 355 баллов, лучшей киберспортивной школьной сборной страны стала команда чебоксарского лицея № 3. Учащиеся заняли первое место среди всех коллективов в отдельных видах программы — в играх Dota 2 и Clash Royale, а также в категории «Поиск информации в интернете на время». По итогам состязаний ученики лицея № 3 не только стали обладателями денежного приза, но и заслужили возможность стать героями фильма от одной из самых известных киберспортивных студий на территории СНГ.
Опубликовано: 6 декабря 2021 г.
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