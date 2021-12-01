Анастасия Иванова завоевала командное «серебро» первенства мира по настольному теннису

В португальской Вила-Нова-де-Гайя проходит первенство мира по настольному теннису среди спортсменов до 16 и до 19 лет.

В составе сборной России серебряную медаль турнира завоевала представительница Чувашии Анастасия Иванова, сообщили в Минспорта Чувашии. В соревнованиях юниорок до 16 лет подопечная Артема Уточкина вместе со Златой Терехиной, Есенией Широковой и Кристиной Курилкиной уступили в финале сборной Японии со счетом 0:3. Кстати, российская команда юношей в этой же возрастной категории заняла первое место, обыграв в финале теннисистов из США, а юниорская сборная России до 19 лет тоже завоевала серебряные медали.