Чувашскому государственному историческому архиву — 80 лет

Здесь сплетаются времена и судьбы…

Дом, где живет многовековая история, по крупицам собирается наследие прошлого и бережно хранятся подлинные свидетельства и первоисточники самых разных событий, — таким предстал перед корреспондентами «СЧ» Государственный исторический архив Чувашской Республики. Одно из старейших архивных учреждений Чувашии, которое в этом году отмечает 80-летие, встретило нас как самых дорогих гостей и не только показало свои удивительные реликвии и хранилища, но и напрочь развеяло мнение об архивном деле как о скучной и однообразной работе.

От монастырей до специальных хранилищ

Обойти весь архив и рассказать о нем — это, конечно же, как объять необъятное. А потому мы постараемся рассказать о самых интересных уголках этого учреждения. Но перед тем, как отправиться в увлекательное путешествие по кладовой истории, мы заглянули к директору архива Галине Ертмаковой — человеку, посвятившему архивному делу более 35 лет жизни.

Галина Васильевна рассказала нам о том, как зарождалась служба в те времена, когда у учреждения еще не было своих помещений, а все бумаги хранились в кипах и связках, затянутых бечевкой, прямо на полу, в неотапливаемых зданиях закрытых храмов. Людям часто приходилось работать в холоде и сырости, а вместе с ними «страдали» и архивные документы.

Первым профессиональным руководителем, сумевшим привести службу в порядок, был Илья Иванович Музыкантов — первый директор Центрального государственного архива Чувашии. Его история достойна отдельного рассказа. Но главная заслуга этого выдающегося человека в том, что благодаря его знаниям и умениям удалось сохранить ценнейшие фонды, являющиеся ныне национальным достоянием чувашского народа и его гордостью, отметила нынешний директор…

НАША СПРАВКА На 1 июля 1941 года в архиве было сосредоточено 1010 архивных фондов, 456830 дел, которые размещались в зданиях бывших церквей Чебоксар — Михаило-Архангельской, Христорождественской и Введенского собора, а также Спасо-Преображенского монастыря.

В 1963 году у архива наконец-то появилось собственное здание на проспекте Ленина в Чебоксарах. Собственно, туда и пришли мы в гости. В здании есть шесть хранилищ площадью около 2 тыс. квадратных метров, кабинеты для сотрудников, библиотека, читальный зал. Однако со временем число архивных фондов увеличивалось, и если вначале в них насчитывалось несколько сотен тысяч единиц хранения, то к 2000-м годам цифры перемахнули за миллион. Естественно, для такого изо-билия документов требовались новые помещения. С введением в 2017 году нового здания на Урукова, 2а архив, наконец, смог вздохнуть свободно: добавилось 3 тыс. 300 квадратных метров дополнительных площадей.

Возможность осмотреть их представилась позднее, ну а пока больше хотелось узнать о людях — хранителях нашей истории.

Порядок должен быть, как в аптеке

По словам директора, работают в архиве лучшие специалисты, по-настоящему увлеченные своим делом. А за опытными коллегами тянется и молодежь: нередко студенты, проходящие здесь практику, вливаются в коллектив и остаются работать.

— Мне всегда везло на хороших людей, — призналась Галина Васильевна. — Когда начинала работать, у меня были замечательные наставники Галина Александровна Сафронова, Анатолий Васильевич Выйкин и многие другие мастера своего дела, у которых было чему поучиться. Ну а потом, когда сама возглавила архив, всегда ощущала надежную поддержку своих заместителей.

— За столько лет вы наверняка душой прикипели к своей работе. И все же не казалась ли она вам монотонной, статичной и, может быть, даже скучной, как думают многие обыватели? — прямо спросили мы у собеседницы.

— Действительно, бытует мнение, что архивисты занимаются рутинной и неинтересной работой, дескать, ну что там среди папок и бумаг делать? Признаюсь честно, когда только устроилась в архив, думала, что поработаю, пока дети маленькие. Но все завертелось и понеслось, и вот уже позади более трех десятков лет архивной службы, — улыбаясь, произнесла заслуженный работник культуры Чувашии. — Много всего сделано и достигнуто. А сколько планов впереди! В ближайшем будущем, например, нам предстоит запустить в новом корпусе лабораторию микрофильмирования, сканирования и реставрации, оборудование уже закуплено.

ГАЛИНА ЕРТМАКОВА,

директор Государственного исторического архива Чувашской Республики: «Порядок в архиве должен быть, как в аптеке. Стоит ошибиться и положить дело не на свое место, мы можем никогда его не найти…»

Когда так стремительно развиваются технологии и меняются формы работы, скучать не приходится, заверила нас Галина Васильевна. Впрочем, согласилась, что архивное дело подходит далеко не всем людям: оно кропотливое, требует сосредоточенности, а порой и дотошности, но в то же время интересное и крайне важное.

— Мы ведь не просто собираем документы, но и проводим экспертизу, комплектуем, систематизируем, занимаемся описями, изучаем документы и издаем книги. От того, насколько качественно архив проводит эту работу, зависят будущее республики, труды наших ученых, — подчеркнула руководитель учреждения. — Можно сколько угодно рассказывать и строить предположения, но подлинная история — в архивах. Поэтому к своей работе мы относимся очень серьезно. Скажем, порядок в архиве должен быть, как в аптеке: стоит ошибиться и положить дело не на свое место, мы можем никогда его не найти…

— Разве не проще все перевести в цифру?

— А мы и переводим, без цифровизации сейчас никуда, — ответила Галина Васильевна. — Но бумажный документ все же никто не отменял. Техника, цифровые форматы и носители информации постоянно меняются: были пленки, диски, теперь вот «облака». Но какими бы хорошими электронные средства ни были, все мы понимаем, что не исключены технические сбои. А вот бумага при правильном хранении и бережном отношении может храниться многие века. Наши архивисты делают все возможное, чтобы продлить подлинникам жизнь.

В книжной колыбели под «планетарным» воздействием

Экскурсию по «сокровищнице истории» провел заместитель директора Государственного исторического архива Чувашии и, к сведению читателей, серебряный призер конкурса «Лучший архивист России 2015/16», ученый-историк и автор многочисленных публикаций в «Советской Чувашии» Федор Козлов. В продолжение «цифровой» темы он показал нам, как с помощью современного оборудования происходит оцифровка старинных документов, в особенности тех, что наиболее востребованы посетителями читального зала.

ЦИФРЫ и ФАКТЫ Более 3 тыс. фондов, почти 1,3 млн дел, 35 тыс. фотодокументов сосредоточено сегодня в Государственном историческом архиве Чувашии. В справочно-информационном фонде насчитывается порядка 43 тыс. экземпляров книг, газет и журналов. Подлинные документальные источники рассказывают об истории Чувашии начиная с XVII века до наших дней. Среди них — уникальные экземпляры рукописных книг, списки с царских грамот, «ревизские сказки», дела жертв политических репрессий, личные документы Героев Советского Союза, выдающихся деятелей культуры, здравоохранения, науки и многое другое.

…Массивный планетарный сканер как раз готовился сканировать «ревизские сказки» 1821 года с толстым корешком и плотными шероховатыми страницами. Двухсотлетний фолиант сотрудники осторожно поместили под стекло на регулируемые по высоте полочки, которые поэтично называют «книжной колыбелью», и приступили к оцифровке.

— У многих дома есть маленькие сканеры, но на самом деле они весьма вредны для наших документов из-за близкого контакта со сканирующим устройством, — знакомил нас с техникой Федор Козлов. — Наш умный помощник очень бережно относится к документам, в основе его работы — метод холодного бесконтактного сканирования, по сути никакого облучения документа не происходит. Таких машин в нашем архиве две, одна в старом корпусе, вторая — в новом.

Сканирование необходимо не только для того, чтобы сохранить важные сведения и предоставить возможность пользователям получить их в онлайн-формате, но и уберечь подлинник от частого «общения» с человеком, которое иногда оказывается губительным для первоисточника, объяснил наш провожатый.

— К сожалению, культура общения с документами у некоторых людей очень низкая, — посетовал Федор Николаевич. — Не все понимают, насколько значимы архивные источники, которые прошли через экспертизу ценности и признаны культурным достоянием республики. По привычке, перелистывая страницы, люди могут помусолить палец, совершенно не думая о том, что после них этим же источником будут пользоваться другие люди и что их бактерии и вирусы остаются на бумаге, и документ приходится потом «лечить»…

Секрет пшеничного клея

«Лечением» поврежденных и ветшающих архивных материалов занимаются в архиве специалисты-реставраторы, к которым мы и направились дальше.

— К сожалению, полностью восстановить документы мы не в силах, но вот приостановить процесс их старения можем. Например, укрепить разрушающуюся часть листа специальными средствами, — рассказала главный архивист Марина Порфирьева. У нее в загашнике припасен целый арсенал приспособлений — кисточки, нитки, промокашки, разные химические растворы. Есть даже портативный пылесос для «обеспыливания» бумаг.

Чтобы продлить жизнь рассыпающимся от времени архивным документам, реставраторы используют корешковую и микалентную бумагу — это прочные материалы, которые в Государственный исторический архив Чувашии везут аж из Санкт-Петербурга. А вот клей тут применяют самый обычный из переработанной целлюлозы, без цвета и запаха. Однако были времена, когда работники архива сами варили пшеничный клей и хранили рецептуру в секрете.

Как бесценную реликвию достала Марина Васильевна из шкафа небольшую записную книжку 1963 года, которую передал ей по наследству ее наставник — первый профессиональный реставратор архива и переплетчик Семен Ильин. В его рукописях есть сведения о том, как нужно реставрировать документы, проводить обработку от вредителей, а также записаны разные рецепты изготовления клея. Для каждого вида реставрационных работ — свои пропорции ингредиентов: пшеничной муки, глицерина, желатина и антисептика…

«Когда уйду на пенсию, непременно передам это сокровище своему преемнику», — пообещала Марина Порфирьева. Конечно, ей очень приятно, когда коллеги называют ее добрым доктором архивных документов и книг. «У нас и принцип работы одинаковый — не навреди!» — подмигнув, заметила реставратор.

«СЧ»–СОВЕТ Где искать сведения о предках? Как рассказала нам главный архивист отдела использования документов Ольга Кириллова, источником для составления родословного древа часто являются метрические книги. Говоря современным языком, это аналог загсовских книг, где регистрируются бракосочетания, рождения, смерти. До революции 1917 года этим занималась Церковь и вела метрические записи. Кроме того, были также «ревизские сказки» — прообраз современной переписи, в них указывался состав семьи и возраст домочадцев. И третий документ, который может помочь при составлении генеалогического древа, — это исповедальные ведомости. Их тоже заполняли священнослужители, когда люди приходили на исповедь. Конечно, то были сведения не о грехах, а о том, что за человек пришел в храм и из какой он семьи.

О том, насколько это кропотливый и утомительный труд, можно было судить по заложенным под стекло рабочего стола Марины Васильевны многочисленным рекомендациям с упражнениями для шеи и спины. «Целый день корпеть над «пациентами», не поднимая головы, тяжело, поэтому в перерывах делаем с коллегами зарядку», — скромно объяснила она.

Криминальный «след» алатырской Салтычихи

Наконец, мы оказались в святая святых — в одном из шести архивохранилищ главного корпуса, где собран дореволюционный фонд, в том числе ценные картографические материалы.

В тесных коридорах между длинными металлическими стеллажными полками брезжил тусклый свет, даже оконные проемы здесь узкие, словно бойницы в средневековых замках, чтобы в хранилище как можно меньше проникали солнечные лучи.

Мы сразу ощутили на себе перепад температуры — стало зябко. Оказывается, в «закромах» архива нет тепловых обогревателей и централизованного отопления. В среднем температура тут должна держаться на уровне 15-17 градусов, если она падает или поднимается выше, ее нужно стабилизировать с помощью калорифера (теплообменника), который прогоняет теплый воздух по помещению и поддерживает оптимальный микроклимат. За счет специальных устройств соблюдается и влажностный режим.

Особые условия позволяют хранить документы веками, объяснили нам. Но долговечность зависит еще и от того, на какой бумаге и какими чернилами писался материал. Например, документы 1920-х годов, создававшиеся в то время, когда в условиях разрухи в стране не было ни хорошей бумаги, ни качественных писчих принадлежностей, чаще других становятся нечитаемыми. Тогда могли писать на чайных коробках, обрывках газетной бумаги, кальке и нередко низкосортными чернилами или вовсе карандашами. Кстати, короток век и у современных материалов, особенно тех, что распечатываются на лазерных принтерах. Текст на них быстро «выгорает». И в то же время в архиве в хорошем состоянии хранятся подлинники почти 400-летней давности. К слову, самый ранний документ в архиве — от 1639 года.

Прикасаться к свидетелям живой истории было волнительно. Казалось, что каждый документ, скрупулезно упакованный в специальные короба, сделанные, кстати, из бескислотного картона, — это уникальная частичка одной большой летописи нашей республики.

Для гостей архивисты приготовили самые интересные дела, попутно объяснив, что не каждый бумажный носитель, пусть даже старинный, уникален. Вообще документы делятся на уникальные, особо ценные и просто ценные, разъяснили нам. Так вот, по-настоящему уникальных, то есть таких, которые прошли через специальную комиссию и заслужили этот почетный статус, у нас всего пара десятков на всю республику. И все они — в Государственном историческом архиве Чувашской Республики.

Первый документ, которым нас решили удивить, был интересен тем, что в нем представлены вещественные доказательства по одному, как бы мы сейчас сказали, криминальному эпизоду 1842-1843 годов. Некая дворянка Соколова из Алатырского уезда проявляла невообразимую жестокость к своим крепостным и дворовым людям, била их и даже выдирала волосы. Собственно, клок волос вместе с жиденькой косичкой какой-то бедной девушки, согласно изложенным фактам скончавшейся от побоев, и по сей день хранится в деле и служит страшным доказательством бесчинства знатной барыни. И как тут не припомнить зверства жестокой помещицы Салтычихи.

— И хотя вопрос рассматривался на суде, тогда были совсем другие нравы, — констатировал Федор Николаевич. — Пострадавшим в таких делах или родственникам тех, кто стал жертвой кровавой расправы помещиков, не полагалось никакой моральной и материальной компенсации. Более того, в отношении сильных мира сего никаких санкций и наказаний не применялось. Вот и дворянка Соколова легко отделалась — суд ограничился лишь внушением, что, дескать, негоже человеку с ее статусом так себя вести…

Показал нам кандидат исторических наук и весомые с исторической точки зрения документы 1700-х годов, касающиеся визитов в наши края царственных особ — сначала Екатерины II, а позднее и ее сына Павла I. Изучая эти дела, можно, например, узнать, во сколько обошелся чебоксарскому купечеству стол с угощениями для первого лица государства…

Есть в хранилище и материалы, связанные с жизнью выдающихся людей нашей республики, например, личный фонд просветителя Ивана Яковлева. Кстати, если раньше личные фонды составлялись исключительно на известных людей, скажем, на первое лицо республики, председателя обкома или какого-то известного ученого, то сейчас архив собирает сведения и о простых тружениках, внесших свой вклад в историю родного края. Это так называемый бытовой срез истории, когда формируется тематическая коллекция материалов, например, о людях разной профессии — учителях, врачах, журналистах. Или об участниках какого-то важного события.

Так, в этом году архив собирает информацию (фотографии, письма и другие свидетельства), связанную со строителями оборонительных рубежей в Чувашии…

Словом, вполне может статься, что в архивных коробах когда-нибудь окажется и история кого-нибудь из наших читателей. Правда, эти дела, скорее всего, пополнят полки уже новых хранилищ. Конечно, мы посетили и их. Но то была уже совсем другая история…

МЕЖДУ ТЕМ

В бескислотных коробах надежнее

По сути, раньше архивные дела хранились в связанных папках, и чтобы найти нужный документ, их приходилось развязывать, доставать, снова завязывать. Это было не только неудобно, но и плохо сказывалось на сохранности старинных документов. Госистархив решил «законсервировать» все свои фонды (а на тот момент времени в них насчитывалось 1 млн 200 тыс. единиц хранения) в короба, да непростые, а сделанные из бескислотного картона. В его составе — специальные химические ингредиенты, способные нейтрализовать губительные для бумаги окислители и уберечь документ от разрушения.

По словам руководителя Государственного исторического архива Чувашии Галины Ертмаковой, у сотрудников учреждения ушел целый год, чтобы «переселить» документы в надежные короба, на эти цели было выделено 23 млн рублей. К слову, редкий архив России может похвастать таким достижением.

Новое дыхание старого архива

Напомним, помещения для крупнейшего архива республики были выделены в здании бывшего лабораторного корпуса Чувашского госуниверситета в 2004 году. Но возможность привести его полностью в порядок появилась лишь в 2016 году. На реконструкцию были выделены беспрецедентные средства. Благодаря чему здание полностью преобразилось, был надстроен третий этаж, где разместились читальный зал на 50 мест, просторный конференц-зал и у архива появилось собственное выставочное пространство. Из-за сложной эпидемиологической обстановки сейчас это все используется, возможно, не так активно, как хотелось бы, но тем не менее здесь проходят встречи сообщества ученых, конференции, выставки и презентации.

Заглянули мы в лабораторию, о которой упомянула в своем интервью директор Государственного исторического архива Чувашской Республики Галина Ертмакова. По сравнению с кабинетом реставрации в старом корпусе в новой лаборатории — простор для работы. Предполагается, что здесь будет трудиться целый коллектив реставраторов, и не только с бумажными документами, но и фотоматериалами. Проклеенные листы, журналы и книги здесь можно сушить на компактной многоуровневой сушилке. Предусмотрен отдельный стол-шкаф для работы с химическими реактивами. Установлена современная система микрофильмирования, которая переводит документ на бумажном носителе на фотопленку для создания страховой копии документа. Кстати, это очень важный момент: если подлинник по какой-то причине будет утрачен, останется его копия на пленке.

Побывали мы и в хранилищах нового здания. По словам Федора Козлова, в них спокойно можно разместить 750 тыс. единиц хранения. Таким образом, с учетом уже имеющихся помещений архив как постоянно растущий «организм» создал себе хороший запас площадей на будущее. Помещения для хранения распределены по отраслям: лесное хозяйство, статистика, полиграфия, цензурные комитеты, СМИ, среди которых есть и наша «Советская Чувашия», а по соседству с архивами редакции — органы власти среднего звена. В новый «дом» переехали и личные фонды.

Тут, конечно, не было той особенной атмосферы, духа старины, который витал в лабиринте галерей старого здания при свете тусклых ламп. Хранилища больше привлекали своей технологичностью. Так, стеллажи в новом корпусе — не стационарные, а мобильные со специальными крутящимися ручками. Стоит их покрутить, как, словно по волшебству, плотно прижатые друг к другу шкафы расступаются, образуя проход. Благодаря такой подвижной системе эффективно используется каждый квадратный метр.

Есть в новом здании и другие новшества, например, лифт для доставки документов. В него можно загрузить дела с хранилищ первого и второго этажа, а на третьем сотрудники архива их встретят и подадут для изучения посетителям читального зала.

Еще одна изюминка третьего этажа — скромное рабочее место архивиста, причем такое, каким оно было в 60-70-е годы. Сотрудники архива нашли в своих запасниках старые инструменты, письменные принадлежности, печатную машинку, фототехнику, плитку (на которой варили тот самый пшеничный клей), печати и прочие «аксессуары» архивного дела и создали, можно сказать, свой срез истории. Как и весь архив, этот музейный уголок символизирует единение старого и нового, прошлого и настоящего, а еще, пожалуй, напоминает людям о том, что они и есть главные творцы истории.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

— Главные враги архивной документации — яркий свет, сырость, грызуны и насекомые.

— У поступающих в архив документов бывают свои «болезни», а потому перед тем, как поместить их в архивохранилище, материалы направляют на временный карантин: листы обеспыливают, обрабатывают от насекомых и обеззараживают от плесени и грибов.

— Одно из главных архивных правил — не оставлять архивные дела открытыми, особенно близ окна под прямыми солнечными лучами. На подоконнике текст любого документа со временем просто «выгорит».

— У архивных документов есть свои «заместители». Это такие карточки, которые кладут в архивный короб вместо взятого документа. В них указано, что в настоящий момент материал кому-то выдан и используется. Так в архиве следят за тем, чтобы подлинник обязательно вернулся потом на свое место.