Победили с проектом о подвиге

Объединение библиотек Чебоксар попало в число победителей Всероссийского конкурса среди муниципалитетов, носящих звание «Город трудовой доблести», сообщили в администрации Московского района столицы республики. В конкурсе участвовали проекты, помогающие сохранять память о людях военных лет, ковавших Победу в тылу. Сотрудники чебоксарских библиотек представили жюри проект «Интеллектуальная квест-игра Чебоксары: Невидимый фронт», участники которого смогут больше узнать о подвиге жителей города, трудившихся на местных предприятиях. Также им предстоит пройти интеллектуальный квест и написать исторический диктант, где можно будет проверить свои знания.