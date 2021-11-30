Чебоксарский залив и Красная площадь вошли в список «Сокровищ России»

Журнал National Geographic Traveler подвел итоги онлайн-конкурса, нацеленного на развитие туризма в России. На протяжении четырех месяцев на портале Nat-geo.ru россияне голосовали за самые интересные достопримечательности регионов страны, лучшие объекты выбирали в 10 номинациях, сообщают организаторы конкурса «Сокровища России». Претенденты, набравшие наибольшее число голосов, вошли в пятерку победителей. Среди лидеров голосования оказались и Чебоксары — в номинации «Общественное пространство» в ТОП-5 попали Чебоксарский залив и Красная площадь. От нашей республики, напомним, на конкурс были выдвинуты также Введенский кафедральный собор, Национальный парк «Чāваш вāрмане» и чувашская вышивка (в номинации «Народные промыслы»). В пятерку лучших по итогам голосования они, к сожалению, не вошли.