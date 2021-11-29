Новый проект опровергает в соцсетях лженаучные факты о COVID-19

В Telegram появился канал под названием «Мракоборец\Борцы с антиваксерами». В описании канала говорится, что это социальный проект, выступающий против лженауки.

Первый пост там появился совсем недавно,18 ноября. Но, как сообщают авторы телеграм-канала, им уже удалось добиться определенных успехов, например, отправить в теневой бан аккаунтов нескольких активных противников вакцинации в социальной сети Instagram, в том числе и актрисы Марии Шукшиной.

Авторы канала публикуют данные о тех, кто распространяет недостоверную, лженаучную информацию, а также призывают своих подписчиков жаловаться на такие публикации в социальных сетях.

В Чувашии развенчиванием мифов вокруг темы вакцинации занимаются сторонники проекта «Антидилер» и лично руководитель проекта Альберт Ильин.