«ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги конкурса «Лучшая УК/Лучшее ТСЖ»

И новогоднее настроение не покинет больше вас

Акция «Лучшая УК/Лучшее ТСЖ», проводимая филиалом Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» для своих клиентов в трех городах своего присутствия — Чебоксарах, Новочебоксарске и Йошкар-Оле, стала уже традиционной, и подведение ее итогов, признают энергетики, каждый раз ассоциируется с Новым годом. И не только потому, что год идет к завершению и наступление самого светлого в году праздника все ближе. Причиной тому — еще и та атмосфера, которая сопутствует этому действию. Энергетики добросовестных своих клиентов иначе как партнерами не называют, а тут собрались представители лучших из них — вот вам и повод для праздничного настроения.

В конкурсе только лучшие

На розыгрыш призов — сертификатов на благоустройство домов и придомовых территорий — в чебоксарский офис энергетики пригласили руководителей 53 управляющих компаний и товариществ собственников жилья, ставших финалистами конкурса «Лучшая УК/Лучшее ТСЖ». Все они прошли жесткий отбор. Специальная комиссия, в состав которой входят представители энергокомпании, оценила уровень оснащенности обслуживаемых многоквартирных домов общедомовыми приборами коммерческого учета, своевременность передачи показаний и, безусловно, отсутствие задолженности перед ресурсоснабжающей компанией, судебных споров с компанией и т.д. И каждый из финалистов отвечает этим критериям конкурса.

«Все оплачиваем вовремя, — подтверждает председатель чебоксарского ТСЖ «Единство» Геннадий Терентьев. — Наше товарищество образовано в 2002 году, и ресурсоснабжающую компанию мы никогда не подводили». А вот у ТСЖ «Трикотажник» история общения с «Т Плюс» немножко иная. Евгений Константинов бразды правления товариществом взял в свои руки в 2016 году. Рассказывает, что тогда задолженность была большая. И не только перед теплоснабжающей компанией, были накоплены долги и перед «Водоканалом», другими организациями. Благо те годы уже позади, ТСЖ за это время от бремени долгов освободилось и сегодня, как видим, в числе лучших исполнителей коммунальных услуг.

Нет долгов и у ТСЖ «Весна», обслуживающего многоквартирный дом на улице Чапаева в столице республики. Представляющий его Сергей Митрофанов приглашение в офис энергокомпании оценивает как «приятные хлопоты — признание добросовестности наших жильцов». Он доволен, что сумел выстроить партнерские отношения с теплоснабжающей организацией. По его мнению, «сколько собрали с жильцов — столько и нужно перечислять ресурсоснабжающим организациям, и тогда все будет нормально».

Спасибо за надежное партнерство

— Мы очень ценим ваше отношение к нам, — подчеркнул, обращаясь к представителям лучших УК и ТСЖ, директор филиала Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» Вячеслав Зданович. — Являясь нашими партнерами, вы своевременно и в полном объеме оплачиваете услуги теплоснабжения. Совместная деятельность энергетиков и жилищных организаций направлена на удовлетворение потребностей граждан, повышение качества их обслуживания. Спасибо вам большое!

Вячеслав Юрьевич отметил, что в текущем году в Чувашии полку клиентов компании прибыло — в рамках концессии муниципальных теплосетей «Т Плюс» взяла под свое крыло и вторую половину столицы региона: «Отныне филиал ЭнергосбыТа обслуживает Чебоксары полностью, и количество наших клиентов и партнеров в городе увеличилось в два раза». Сегодня энергетики активно выстраивают сотрудничество с УК и ТСЖ новой зоны работы в Чебоксарах. Руководство филиала уверено, что отношения будут строиться под знаком взаимного развития и четкого соблюдения договорных условий.

Правда, новые потребители в конкурсе на звание лучших управляющих компаний и товариществ собственников жилья принять участие не смогли. По условиям акции, ее итоги подводят по результатам работы за год, а эти клиенты в филиал пришли только в августе. Но в следующем году точно смогут побороться за призы. Тем более что с платежной дисциплиной, другими критериями акции, по словам Вячеслава Здановича, у большинства из них все в порядке: собираемость платежей в среднем выше 90% — не хуже, чем у исполнителей коммунальных услуг, с которыми «Т Плюс» в Чебоксарах работает уже много лет. Значит, и конкуренция среди участников конкурса в 2022 году будет на порядок выше.

Долги сами по себе не гаснут

Между тем к началу розыгрыша сертификатов уже все готово. В безымянные конверты вложены листочки с названиями ТСЖ и УК — все честно и открыто. И вот из корзин достают конверты счастливчиков — зал замирает в ожидании… ООО «Домоуправление-10» — сертификат на 100 тысяч рублей уезжает в Йошкар-Олу! Кстати, первый за три года случай, когда приз акции выигрывает исполнитель коммунальных услуг из столицы соседней республики.

А теперь давайте конверт с названием ТСЖ… «Наш дом-2» — и Анастасия Громова, управляющая товариществом, не скрывает радости. «Неожиданно, — признает она, принимая сертификат на 45 тысяч рублей, — на выигрыш даже не надеялась…» При этом ТСЖ, обслуживающее дом № 18 на улице Ивана Франко, сделало и делает все, чтобы быть достойным этой награды.

«Стараемся все оплачивать своевременно, — говорит Анастасия Станиславовна. — У нас жильцы — очень добросовестные, прекрасно понимают, что если накопить долги — сами по себе они не погаснут. Будем и дальше держать марку». При этом она подчеркивает отзывчивость сотрудников филиала энергосбытовой компании — «с ними легко работать». А средствами сертификата ТСЖ, скорее всего, воспользуется для благоустройства территории: «Она у нас большая — есть где приложить усилия». Впрочем, в «Нашем доме» подобные вопросы принято решать коллегиально — вопрос использования «призовых», не затягивая, рассмотрят на правлении товарищества с учетом мнения жильцов дома.

Безусловно, все финалисты достойны добрых слов — руководителям каждой УК и ТСЖ Вячеслав Зданович вручил благодарности. И, кстати, кое-кто из них совсем скоро может оказаться среди потенциальных претендентов на приз в еще одной, тоже традиционной, акции ЭнергосбыТа.

Дело в том, что филиал в конце каждого года проводит акцию в «Новый год — без долгов!» В прошлые годы в рамках акции поощряли только клиентов — физических лиц, которые, выполняя условия акции, до конца текущего года погашали имеющуюся задолженность за отопление и горячее водоснабжение, оплачивали рекомендуемый авансовый платеж за декабрь вместе с ноябрьским счетом и становились участниками розыгрыша десятков ценных призов. Нынче же акцию впервые объявили и для юридических лиц. Они не должны иметь долгов перед энергокомпанией, также им необходимо до 15 декабря заплатить за потребляемые тепло и горячую воду сразу за два последних месяца уходящего года — и участие в розыгрыше подарочных сертификатов, которые они смогут использовать на нужды своего бизнеса, гарантировано. Шагнув в новый год без бремени долгов, удостоенные званий лучших УК и ТСЖ исполнители коммунальных услуг могут стать победителями и новогодней акции — почему бы и нет?