Мошенники придумали новую схему обмана

Злоумышленники запустили e-mail рассылку писем с ложной информацией о возврате страховых накоплений, сообщает республиканское отделение Пенсионного фонда.

В письме мошенники сообщают потенциальной жертве, что ей начислен возврат страховых накоплений «в соответствии с последними поправками к закону № 167-ФЗ (Об обязательном пенсионном страховании в РФ)», но якобы из-за возникших проблем автоматически перевести деньги не удалось. Мошенники предлагают завершить перевод вручную, нажав кнопку «Оформить возврат» и следовать дальнейшим инструкциям. На самом деле таким способом мошенники собирают данные банковских карт граждан. В ведомстве настоятельно советуют не нажимать кнопку «Оформить возврат», не заполнять данные своих банковских карт на неизвестных сайтах. В противном случае вы можете стать жертвой мошенников.