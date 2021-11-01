«Советская Чувашия» участвует во всероссийском конкурсе «СМИротворец»

Ваш голос может стать решающим

На XIII всероссийском конкурсе «СМИротворец» стартовало онлайн-голосование по определению победителя в номинации «Приз зрительских симпатий». Среди претендентов — и наша газета.

Как уже сообщалось, «Советская Чувашия» нынче стала победителем окружного конкурса «СМИротворец-Волга». Наши материалы на тему межнациональных отношений в номинации «Печать» были признаны лучшими в Приволжском федеральном округе. Это было решение официального жюри инициаторов конкурса — Гильдии межэтнической журналистики и Федерального агентства по делам национальностей. Сейчас же победителя уже в общефедеральном масштабе должны выбрать читатели.

Ознакомиться с работами участников и отдать свой голос может любой желающий на официальной странице проекта. На «Приз зрительских симпатий» номинированы статьи, попавшие в шорт-лист конкурса, голосование проходит с выставлением оценок от 1 до 10.

Приглашаем читателей «Советской Чувашии» и электронной версии газеты проголосовать на сайте.

Голосование продлится до 20 декабря.