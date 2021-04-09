Аграрный университет — важнейшая составляющая экосистемы развития АПК

Чувашскому государственному аграрному университету исполняется 90 лет. Это один из старейших сельскохозяйственных вузов страны после знаменитой «Тимирязевки», Кубанского, Донского, Воронежского, Ставропольского и еще нескольких. Даже Алтайский, созданный в крупнейшем зерновом регионе, на 12 лет моложе. О славной истории аграрного вуза, его сегодняшнем облике, задачах и дальнейшей судьбе наш корреспондент беседует с ректором Чувашского ГАУ Андреем Макушевым.

— Андрей Евгеньевич! Позвольте поздравить вас с солидной датой. В таких случаях принято первым делом вспомнить, когда и как рождался юбиляр, отдать должное тем, кто его развивал. Ведь история вашего вуза, действительно, уникальная — он часть биографии всего СССР на протяжении чуть ли не всей его истории и всей биографии новой страны…

— Спасибо за поздравление. 22 мая 1931 года вышло постановление Совнаркома СССР о создании Чувашского сельхозинститута, 1 сентября начались занятия. 7 ноября состоялось собрание, посвященное, по сути, началу высшего аграрного образования в республике. Это было крупным событием, так как Чувашия на тот момент была практически полностью аграрной. Да и сегодня аграрное направление региона остается ведущим.

За всю историю существования вуза подготовлено более 32 тысяч специалистов — весомый вклад в экономику нашей республики и не только. Ведь они успешно работали и работают в других регионах. При этом на всех этапах подготовка шла усилиями не только вуза, но и с участием всех органов власти республики, прежде всего, Минсельхоза, сельхозтоваропроизводителей — наших работодателей.

Каждый руководитель вуза внес немалую лепту. Я хотел бы отметить Александра Ивановича Кузнецова, при котором институт в 1970-1980 годах получил расцвет — в тот период сельское хозяйство в целом было на большом подъеме. Именно тогда наш институт стал не просто образовательным учреждением, а целой территорией воспитания сельской духовности. Ректорство Николая Кирилловича Кириллова ознаменовалось созданием нового факультета — ветеринарной медицины, ставшего «поставщиком» этих специалистов для АПК республики. Раньше ветеринарных врачей готовили только в Казани.

Существенно улучшилось материально-техническое обеспечение учебного процесса, были построены новое здание инженерного факультета и современный спорткомплекс.

Я хочу выразить благодарность всем, кто стоял у истоков вуза, ветеранам университета, которые вкладывали свои силы, душу в его развитие. Отдельно Союзу ветеранов АПК Чувашии — важнейшему нашему партнеру в воспитании студенческой молодежи — и его руководителям: Василию Яковлевичу Шадрикову, Александру Петровичу Самылкину, Соловьеву Валериану Мефодьевичу, Аверьянову Ивану Ивановичу, Козину Ивану Егоровичу. Светлая память покойному Петру Васильевичу Ивантаеву, инициатору создания Союза и первому его председателю. Вузу, как и всей аграрной общественности республики, его очень не хватает…

— Рожденный на пике коллективизации институт в 1990-е годы вошел в пору «расколлективизации» — слома прежнего сельского уклада. Рушилось общественное хозяйство, с трудом создавалось частное. Это не могло не отразиться на образовательной сфере, в том числе на вашем вузе. Каким образом это проявилось?

— Да, в то время стал формироваться имидж сельского хозяйства как черной дыры, где бесследно пропадали деньги. Фермерство тогда не повлекло за собой ожидаемых больших позитивных и, главное, быстрых перемен, а колхозы рушились на глазах.

Взрослые сельчане с тоской наблюдали, как у сельского хозяйства не остается перспектив, а значит, их детям в нем делать нечего. Значит, не стоит учиться на агронома или зоотехника…

В этой обстановке тогдашней сельхозакадемии непросто было переломить упадническое настроение абитуриентов и их родителей. Надо было искать новые направления подготовки с учетом быстро меняющейся конъюнктуры. Так появился факультет ветеринарной медицины, ведь его выпускники нужны не только в больших хозяйствах и на фермах, но и на личном подворье… Развитие пошло и по линии спорта — спортивная база вуза привлекала много молодежи. Шла работа по увеличению количества бюджетных мест, что было немаловажно в условиях начинающейся коммерциализации обучения. Свою роль сыграла поддержка учредителя — Минсельхоза России — в увеличении финансирования. Все это в итоге помогло удержаться нам в рыночном море и далее успешно развиваться. Хотя так называемую «асфальтную болезнь» — тягу сельской молодежи к городу — преодолеть пока не удается.

— Вуз прошел путь от института до академии и далее — до аграрного университета. Что такое сегодня Чувашский государственный аграрный университет? Какое место он занимает на аграрной образовательной карте России?

— Наш университет сегодня — это один из важнейших элементов экосистемы опережающего развития АПК региона. Да, экосистема — многоаспектная конструкция, предполагающая взаимодействие ее участников не просто с целью удовлетворения потребностей каждого из них, а для получения совместного результата.

В данную систему включены руководство республики в лице Минсельхоза, профильные организации, сельхозтоваропроизводители, структуры, сопровождающие процессы развития АПК, муниципальные главы, ветераны и, конечно, сам вуз. Не остаются в стороне и кредитно-финансовые организации. Успех каждого из этих элементов возможен лишь, когда он есть у всей системы, а общие проблемы становятся вызовами для каждого, поэтому и решаются сообща…

— В современной России появилось такое понятие, как обеспечение продовольственной безопасности страны. Это миссия не только занятых непосредственно в АПК, но и тех, кто готовит для него специалистов. Вы подчеркиваете, что подготовка должна идти совместно с сельхозтоваропроизводителями. Что имеется в виду?

— Действительно, понятие продовольственной безопасности сравнительно новое. Привычнее было слышать «битва за урожай», «уборочная мобилизация»… Но когда в страну хлынули «ножки Буша», возникла угроза продовольственной интервенции в целом, стали задумываться и поняли, что так долго продолжаться не может. Надо начать бороться за продовольственный суверенитет, безопасность, предполагающую производство отечественных продуктов питания в необходимых для независимости объемах. А для полноценного производства нужны высококвалифицированные специалисты, обеспечивающие еще и продовольственную конкуренцию между регионами.

На современном этапе речь идет о том, что мы должны готовить специалистов несколько других, нежели раньше, направлений — селекционеров, биотехнологов для работы над образцами продукции будущего. Это нужно для снижения импортозависимости, прежде всего, по семенам, племенному скоту, овощам.

— В ваш руководящий актив без колебаний следует зачислить результативную, осязаемую работу по подготовке и направлению на работу в крупнейшие агрохолдинги Чувашии не одного десятка высококлассных специалистов. Могу судить об этом лично — недавно общался с вашими выпускниками, работающими в агрофирме «Ольдеевская», на Моргаушской птицефабрике. Ребята явно не отбывают отработку — выбранное дело им по душе, и они намерены оставаться в нем надолго, что разбивает миф, будто на село мало кто хочет ехать…

— Это и вправду так, только пришли мы к этому не сразу. Надо было изменить ситуацию, когда студент проходит три месяца практики перед дипломом, что называется, на «земле», напишет диплом — и до свиданья. Мы стали нацеливать его на работу в сельхозпредприятии с третьего курса, чтобы он укрепился на производстве и потом остался там. Наша задача — разделить студентов на тех, кто пойдет на производство и кто останется в аспирантуре. Но преподавателями стараемся брать выпускников со стажем работы на производстве. И такие молодые преподаватели оправдывают наши ожидания.

— Полноценный специалист сельского хозяйства может получиться, когда он «врастает» в профессию с малых лет. Советская система образования была заточена на это, что, к сожалению, потом было утрачено. Но Чувашский государственный аграрный университет несколько лет назад стал возрождать эту тенденцию — открыл агроклассы в сельских школах. Вложение сил и времени оправдывается?

— Могу с полной уверенностью сказать, что затеяли это дело не зря. Не было задачи, чтобы все выпускники агроклассов стройными рядами прибыли к нам на учебу… Хотя одна из целей создания агроклассов и состояла в восстановлении репутации аграрного образования. К нам поступают не все «агроклассники» — только каждый пятый. И это нас устраивает, поскольку это ребята, по-настоящему мотивированные на будущую работу в АПК.

Со временем скорректировали и задачу агроклассов. Если раньше целью было пробудить интерес к аграрному образованию, то сейчас — сформировать у молодежи видение перспектив не просто образования, но и отрасли в целом. В профессию человек должен прийти осознанно, видя современные фермы, технику, оборудование, а не просто просидев пять лет в университетской аудитории. Только так можно сформировать объективное, не искаженное стереотипами, представление о сельском хозяйстве.

— Большое спасибо, Андрей Евгеньевич, за интересную обстоятельную беседу!

Отдельный вопрос

— На базе аграрного университета действует «Школа фермера». Каковы итоги ее работы?

— Организатор «Школы фермера» Россельхозбанк провел уже три потока обучения. Нам удалось принять участие во втором и третьем потоках, причем всего два региона удостоились чести работать с фермерами повторно. Направления школы интересные, большим спросом пользуются сыроделие, ягодоводство. Этой осенью добавили «Современные технологии аквакультуры». В следующем потоке хотим предложить садоводство — в республике осталось мало плодопитомников, а спрос на саженцы большой…

В ходе обучения слушатели имеют возможность знакомиться с передовым опытом, были и выезды в другие регионы. В итоге участники проекта не только получают знания и компетенции, но и становятся частью профессионального сообщества аграриев.

Лиц. серии 90Л01 № 0010046 рег. № 2920 от 03.09.2021 г. Свид. о гос. регистрации серии 90А01 № 003765 рег. № 3545 от 09.04.2021 г. Реклама