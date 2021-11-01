Промышленный потенциал Чувашии — для нужд РЖД

Сегодня с рабочей поездкой в Чувашии побывали заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов и представители ОАО «РЖД». Они посетили входящий в Концерн «Тракторные заводы» чебоксарский «Промтрактор», где производится тяжелая промышленная техника, и АО «ЭЛАРА». На производственных площадках гостей ознакомили с возможностями и образцами продукции чувашских предприятий, а также рассказали о перспективных разработках для нужд РЖД. В частности, в Концерне «Тракторные заводы» представили технику для оснащения восстановительных поездов — бульдозеры на базе гусеничного трактора Т-11 и универсальный тягач на базе гусеничного трактора Т-35. Еще одна новая разработка — вагон-платформа для скоростной перевозки крупнотоннажных контейнеров. В ближайшее время производители готовы представить ее опытный образец. Итоги визита подвели на совещании с участием Главы Чувашии Олега Николаева в Доме правительства. Подробности — в следующем выпуске «СЧ».
Опубликовано: 25 ноября 2021 г.
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