Чувашия примет участие в пилотном проекте субсидирования детского туризма

Средства будут выделены из федерального бюджета. Чтобы простимулировать путешествия по туристическим маршрутам, на каждого ребенка школьного возраста запланировано выделить порядка 7000 рублей. Всего намерены поддержать 3 тысячи школьников, льготы предусмотрены только для учащихся 5-9 классов.

Дети смогут отправиться в любой регион. Сейчас ведется отбор туроператоров, которые готовы предложить юным путешественникам подходящую программу и сервис. Развитие детского туризма за круглым столом с представителями бизнеса обсудил вице-премьер — руководить Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов.

«Туроператоры получат возможность реализовать готовые туристские продукты, включающие оказание услуг по проживанию, питанию, трансферу, проведению экскурсий и мастер-классы. Можно будет во время выходных съездить в другие регионы. Ну и родители еще получат хорошую скидку на то, чтобы ребенок отдохнул. В размере почти 60% средств можно будет компенсировать за счет государства», — отметил Дмитрий Краснов.

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» запущен в этом году. Жители регионов смогли воспользоваться кешбэком на путешествие и отдых детей в оздоровительных лагерях. Всего за четыре смены 2021 года было реализовано 13975 путевок, родителям возвращено порядка 23 миллионов рублей.

Анастасия Захарова