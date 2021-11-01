Чувашия примет участие в пилотном проекте субсидирования детского туризма

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Условия для детских путешествий сейчас, конечно, не самые оптимальные. Но надо думать на перспективу. Фото RG.ru

Средства будут выделены из федерального бюджета. Чтобы простимулировать путешествия по туристическим маршрутам, на каждого ребенка школьного возраста запланировано выделить порядка 7000 рублей. Всего намерены поддержать 3 тысячи школьников, льготы предусмотрены только для учащихся 5-9 классов.

Дети смогут отправиться в любой регион. Сейчас ведется отбор туроператоров, которые готовы предложить юным путешественникам подходящую программу и сервис. Развитие детского туризма за круглым столом с представителями бизнеса обсудил вице-премьер — руководить Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов.

«Туроператоры получат возможность реализовать готовые туристские продукты, включающие оказание услуг по проживанию, питанию, трансферу, проведению экскурсий и мастер-классы. Можно будет во время выходных съездить в другие регионы. Ну и родители еще получат хорошую скидку на то, чтобы ребенок отдохнул. В размере почти 60% средств можно будет компенсировать за счет государства», — отметил Дмитрий Краснов.

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» запущен в этом году. Жители регионов смогли воспользоваться кешбэком на путешествие и отдых детей в оздоровительных лагерях. Всего за четыре смены 2021 года было реализовано 13975 путевок, родителям возвращено порядка 23 миллионов рублей.

Анастасия Захарова
Опубликовано: 18 ноября 2021 г.


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