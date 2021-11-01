В 43 городах страны за год прекратилось строительство жилья

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Рейтинговое агентство строительного комплекса (РАСК).
Проблема касается в том числе городов с населением около 100 тыс. человек. Среди них такие, как Видное, Жуковский, Георгиевск и Геленджик. По словам гендиректора агентства Федора Выломова, объем текущего строительства застройщиками в городах составляет 90,4 млн кв. метров против 92,4 млн год назад. Всего по стране — 98,4 млн кв. метров против 98,8 млн.
Среди причин приостановки — несоответствие возможностей покупателей и запросов застройщиков, климатические и территориальные особенности, проблемы с проектным финансированием для запуска новых проектов, цикличность в отрасли, отсутствие свободной земли. В 26 городах не ведется строительство с применением эскроу-счетов, а используется старая схема.

Опубликовано: 17 ноября 2021 г.


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