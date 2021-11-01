В 43 городах страны за год прекратилось строительство жилья

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Рейтинговое агентство строительного комплекса (РАСК).

Проблема касается в том числе городов с населением около 100 тыс. человек. Среди них такие, как Видное, Жуковский, Георгиевск и Геленджик. По словам гендиректора агентства Федора Выломова, объем текущего строительства застройщиками в городах составляет 90,4 млн кв. метров против 92,4 млн год назад. Всего по стране — 98,4 млн кв. метров против 98,8 млн.

Среди причин приостановки — несоответствие возможностей покупателей и запросов застройщиков, климатические и территориальные особенности, проблемы с проектным финансированием для запуска новых проектов, цикличность в отрасли, отсутствие свободной земли. В 26 городах не ведется строительство с применением эскроу-счетов, а используется старая схема.