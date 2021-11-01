Ученый, оберегавший землю

16 ноября исполнилось бы 85 лет видному ученому-аграрию нашей республики Владимиру Михайловичу Мутикову. Кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный работник Высшей школы России, заслуженный работник образования Чувашии — он внес неоценимый вклад в развитие растениеводства и земледелия в целом как ученый Чувашского государственного сельскохозяйственного института, а нынче аграрного университета и консультант КУП Чувашской Республики «Агро-Инновации».

Владимир Мутиков — из плеяды ученых, умело сочетавших научно-преподавательскую работу с реальной практико-внедренческой непосредственно на земле. Для республики всегда было актуальным сохранение почв, сильно подверженных эрозии, и профессор Мутиков немало сделал по биологизации земледелия, направленной на прекращение деградации пашни, ускоренное воспроизводство плодородия, улучшение экологической обстановки. Он так и говорил: «Считаю себя не номинальным научным работником, пишущим статьи и монографии, а реальным и результативным экспериментатором».

Один из путей сохранения почв — минимизация ее обработки, чему Мутиков посвятил немалую часть своих исследований. Его разработки по совершенствованию адаптивно-ландшафтной системы земледелия в течение двух десятилетий испытывались и внедрялись на полях колхоза «Ленинская искра» Ядринского района совместно с его знаменитым председателем Аркадием Айдаком. Ресурсосберегающие технологии в земледелии, направленные на минимизацию обработки почвы, также применяются в ООО «Агрофирма «Слава картофелю» Комсомольского, КФХ Хорошавина А.В. Цивильского, ООО «Агрофирма «Санары» Вурнарского районов и других.

Родился Владимир Михайлович в деревне Мутикасы Чебоксарского района в 1936 году. Прошел суровое военное детство, трудовой путь начинал с заведующего клубом. В армии бортрадистом летал в 194-м гвардейском военно-транспортном полку, с которым связано имя знаменитого летчика Героя Советского Союза Николая Гастелло.

В 1963 году будущий ученый окончил агрономический факультет Чувашского сельхозинститута, после чего поучаствовал в целинной эпопее в качестве почвоведа. Это во многом предопределило его дальнейшие научные интересы. Потом работал в должностях доцента, профессора на кафедрах почвоведения и агрохимии и общего земледелия института. С 1975 по 1981 год был деканом агрономического факультета. Агрономический факультет в то время дважды признавался лучшим факультетом среди вузов Чувашии по организации учебного процесса, учебно-методической и научно-исследовательской работе. А его общежитие три года подряд считалось лучшим среди студенческих и рабочих общежитий города.

И по уровню обучения студентов Мутиков входил в число лучших преподавателей института. Эту репутацию Владимир Михайлович удерживал в 2002-2007 годах и в среде руководителей и специалистов сельхозорганизаций республики, когда в Чувашском институте переподготовки и повышения квалификации заведовал кафедрой прогрессивных технологий.

Внес Мутиков свой вклад и в исполнительное руководство земледелием республики в качестве начальника отдела земельного кадастра, мониторинга земель и информационного обеспечения земельной реформы Госкомзема Чувашии в середине 1990-х. В те годы шло интенсивное формирование федерального и местного земельного законодательства. Усилиями работников Госкомзема за короткое время была проделана гигантская работа, в которую свою существенную долю внес и Владимир Михайлович Мутиков. Первые практические шаги по развертыванию земельного кадастра и мониторинга земель в республике начаты под его руководством. Но наука и преподавание взяли верх — в 1995 году по приглашению сельхозакадемии вернулся на кафедру общего земледелия, где проработал 7 лет в должности доцента.

Заметная веха в трудовой биографии профессора Мутикова — работа консультантом КУП ЧР «Агро-Инновации» с 2009 года. В организации запомнили его инициативным, порядочным и ответственным человеком, считавшимся одним из самых востребованных консультантов и лекторов. Владимира Михайловича приглашали в другие регионы для чтения лекций по вопросам воспроизводства плодородия почвы, биологизации земледелия. Мутиков — один из авторов и редакторов сборников материалов межрегиональных научно-практических конференций, проводимых в последние годы в нашей республике Минсельхозом Чувашии, ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха» и КУП ЧР «Агро-Инновации» и других актуальных методических рекомендаций.

Счастливой была и его личная жизнь. С супругой Людмилой Васильевной, врачом-психоневрологом, в дружбе и согласии прожили более 55 лет. Причем расписались они в день, когда Москва встречала первого космонавта Юрия Гагарина. Вырастили отличного сына Игоря, врача-офтальмолога высшей категории, двух внучек и внука. Всю свою жизнь Мутиков был богат друзьями — учеными, советскими и партийными работниками, руководителями и специалистами районов, сельхозорганизаций.

Труд ученого, его вклад в науку, подготовку кадров для агропромышленного комплекса по достоинству оценен страной. Помимо почетных званий, Владимир Михайлович награжден орденами Дружбы народов, «За заслуги перед Чувашской Республикой», почетными грамотами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики и другими наградами.

Владимира Михайловича не стало 31 марта 2021 года. Самый заметный след, который оставил после себя этот человек, — сбереженная земля и его ученики.