В школе чувашской вышивки начались занятия

Гимнастика для ума с иглой в руке

Стартовали занятия в первой Национальной школе чувашской вышивки, организованной при Чувашском национальном музее по инициативе Главы республики Олега Николаева. От многочисленных кружков и мастер-классов, где прежде можно было освоить это старинное мастерство, школу отличает системный подход: учениц ожидают 12 занятий, сочетающих теорию и практику.

Желающих освоить основы чувашской вышивки оказалось немало. Принимали всех, независимо от возраста и имеющихся навыков — лишь бы человек уверенно держал в руке иголку. Как рассказывает директор ЧНМ Ирина Меньшикова, планировалось набрать группу из 10-12 человек, но заявок поступило в два раза больше, и звонки не прекращаются даже сейчас, когда набор закрыт. В итоге было сформировано две группы, которые занимаются параллельно, и этот набор, естественно, не последний.

Каждую из учениц привело к вышивке что-то свое. Самой старшей, Нимфадоре Ивановне Архиповой, исполнилось 75 лет. Она вышивает уже давно и владеет многими техниками, а сейчас решила освоить еще и чувашскую. Самую юную, тринадцатилетнюю Марию Люлину, вдохновила семейная история: их дом украшают прекрасные вещи, созданные руками прабабушки. Швея Ольга Логинова приезжает на уроки из Красночетайского района — она хочет освоить технологию и развивать это дело у себя, в школах и детских садах. На первое занятие в школу приехала и министр культуры Чувашской Республики Светлана Каликова. Она тоже взяла урок вышивки и освоила первые швы.

Это время для начала работы организаторы выбрали не случайно. В старину, когда жизнь человека была теснее связана с природой, за вышивку принимались именно в ноябре: сезонные полевые работы уже закончены, земля покрывается снегом и в доме становится светлее. «Вышивка — искусство молодых, — поясняет искусствовед Геннадий Иванов-Орков. — У женщин было много другой работы по хозяйству, других обязанностей, да у девушек и зрение было лучше и позволяло считать нити холста при свете лучины». Сегодняшним вышивальщицам в этом смысле повезло куда больше — рабочие места оборудованы яркими лампами, а домотканый холст заменяет канва, по которой не так трудно ориентироваться.

Предполагалось, что открытие школы республика поддержит грантовыми средствами, но открытие грантового конкурса в этом году задержалось, так что все расходы по изданию пособий, приобретению оборудования и материалов легли на плечи самого музея. Обучение для участниц платное (3300 рублей за весь курс) — эти средства покрывают расходы на оплату работы лекторов.

Первая лекция была ознакомительной — на образцах XVIII-XXI веков из постоянной экспозиции музея Чувашской вышивки заведующая музеем Надежда Сельверстрова рассказывала, как эволюционировала и переосмыслялась вышитая орнаментация чувашского костюма. Даже те, кто уже побывал здесь на экскурсии, открыли для себя что-то новое. Оказалось, например, что у мастериц тоже был своеобразный знак «копирайта»: если девушка вышивала не свой узор, а повторяла чей-то, то у марийцев было принято пришивать к изделию крохотную кисточку, а у верховых чувашей — несколько полос из ткани другого цвета к основному полотнищу сурпана.

Практиковаться начали с самого простого — выполнения контурных швов. Ученицам пришлось учиться читать схемы и находить общий язык с преподавателями: кому-то легче было воспринимать объяснения на чувашском, а другим потребовался перевод, на что учителя с улыбкой отвечали: «Do you speak English?» «Это вам не крестиком вышивать! — то и дело раздавалось над рабочими столами. — Это настоящая гимнастика для мозгов».

Педагогам школы не занимать терпения и готовности объяснять снова и снова, делиться маленькими секретами, подсказывать правильные приемы. Терпение — это в вышивке самое главное, считает мастер народных промыслов Любовь Вазюкова, а еще, конечно, желание и вдохновение — без них такой труд никак не осилить. Но работа эта настолько увлекательная, что чем больше делаешь, тем больше хочется. Между делом идет рассказ не только о том, как выполнять тот или иной шов, элемент орнамента, но и как его можно применять, вписывать в различные декоративные композиции, что подталкивает учениц к самостоятельному творчеству.

Занятия продлятся до 12 февраля. В этот день — день рождения Чувашского национального музея — выпускницы школы получат сертификаты о ее окончании. И отправятся в вольное плавание с полным осознанием того, что, хотя чувашская вышивка и не единственная в мире, изучая, поддерживая и развивая ее, мы вносим вклад в сохранение многообразия мировой цивилизации.

СПРАВКА «СЧ»

В качестве преподавателей теоретических дисциплин кроме сотрудников Национального музея в школу приглашены профильные специалисты. О материалах и технологических швах расскажет заведующая кафедрой народного художественного творчества Чувашского государственного института культуры и искусств Раиса Васильева, о строе и символике чувашского костюма — искусствовед и исследователь народного искусства Геннадий Иванов-Орков. Создатель этно-парка «Сувар» Николай Балтаев раскроет значение чувашских узоров сквозь призму мифологии, а доцент педагогического колледжа имени Н. Никольского Алина Ефимова объяснит, чем отличается использование вышивки в костюмах разных этнографических групп чувашей. На практике, из рук в руки, ученикам первого набора передают свое искусство сотрудник Музея чувашской вышивки Наталия Захарова-Кульева и мастер народных промыслов Любовь Вазюкова.

Фото Максима Васильева