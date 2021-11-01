Депутат Госдумы Алла Салаева посетила чебоксарские школы, в которых завершился капремонт

То, что она увидела в школах 27, 31 и 34, парламентарий назвала «тотальной перезагрузкой в технической и содержательной части».

По мнению Аллы Салаевой, к наполнению обновленных пространств подошли с креативом. Переосмыслили подходы к оформлению классов, коридоров. Напомним, что именно под руководством депутата в Чувашии была разработана единая методичка с рекомендациями по дизайну образовательных пространств.

«Учли все: и комфортные зоны ожидания для взрослых, и мотивирующие цитаты на стенах на русском и чувашском языках», — отметила Алла Салаева.

С 2022 года в России заработает инициированная «Единой Россией» федеральная программа по капитальному ремонту школ «Новая школа».