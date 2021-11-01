Руководитель стройфирмы оштрафован на 2 млн за нарушение сроков капремонта школы

В ходе проверки прокуратура установила, что в нынешнем июне между Первомайской средней школой Цивильского района и ООО «Торгово-промышленная компания «Премьер» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту образовательного учреждения стоимостью более 20 млн рублей. По условиям контракта и дополнительного соглашения подрядчик должен был выполнить работы в срок не позднее 30 августа этого года.

Однако в установленный срок ремонт не был завершен, школа не смогла принять учащихся. Объем выполненных работ составил менее 25% от запланированного контрактом. Прокуратура возбудила в отношении руководителя подрядной организации административное дело по факту неисполнения обязательств, предусмотренных контрактом, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства. По результатам его рассмотрения суд назначил руководителю «Премьера» штраф в 2 млн рублей.

В прокуратуре республики отметили, что капитальный ремонт здания школы завершен и организован учебный процесс только после вмешательства надзорного ведомства.