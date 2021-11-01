Республика вспоминала жертв эльбарусовской трагедии

МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН. В память о 110 погибших при пожаре в деревенской школе, случившемся 5 ноября 1961 года, возвели мемориальный комплекс. На днях состоялось его открытие после масштабной реконструкции.

Как уже писала «СЧ», в 60-летнюю годовщину трагедии мемориал взялись капитально отремонтировать, установить стелы у братской могилы и скульптуру скорбящей матери, выложить дорожки, чтобы родные могли прийти и почтить память погибших, обновить прежде установленный здесь памятник «Стрижи. Прерванный полет». Основные работы по реконструкции мемориала на сегодня завершены. Осталось возвести часовню и благоустроить территорию, но это, вероятно, будет сделано в следующем году.

В годовщину трагедии у памятника, созданного скульптором Владимиром Нагорновым и установленного в 1994 году на месте сгоревшей школы, по традиции собрались представители районной администрации, сотрудники МЧС, педагоги и ученики уже заново отстроенной эльбарусовской школы, жители деревни, среди которых еще остались свидетели того страшного пожара и родные погибших. Посетили памятное место и председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, депутат Госсовета Чувашии Николай Угаслов, оказавшие благотворительную помощь при реконструкции мемориала, и другие официальные лица. Собравшиеся почтили память жертв трагедии минутой молчания, возложили к подножию монумента цветы и венки, а по периметру поставили зажженные свечи.

В скорбный день обратился к жителям республики и руководитель региона Олег Николаев. По его словам, эта страница в истории Чувашии не должна быть забыта, о ней мы должны помнить с тем, чтобы каждый ребенок в республике чувствовал себя в полной безопасности.

В Чувашии в настоящий момент проживает восемь человек, пострадавших при пожаре в старой эльбарусовской школе. За плечами каждого из них — непростая судьба и борьба с разными болезнями, которые стали следствием полученных когда-то ожогов. Как сообщил руководитель региона, с 16 ноября эти люди смогут пройти курс реабилитации в социально-оздоровительном центре «Вега».