Квартиру экс-депутата конфисковали

Вышестоящие судебные инстанции оставили в силе решение об обращении в доход государства квартиры экс-депутата, приобретенной на неподтвержденные доходы.

Прокуратура республики в ходе проверки установила, что экс-депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов, также являвшийся директором столичного техникума строительства и городского хозяйства, в 2017 году приобрел в Чебоксарах квартиру стоимостью 7,2 млн рублей. Чтобы скрыть источники доходов, на которые была совершена сделка, недвижимость оформили на близкую родственницу его супруги — пенсионерку, которой приобретенное жилье было далеко не по карману. Стоимость квартиры существенно превышала доход депутата и его супруги в указанном году, а факт ее приобретения не отражен при подаче депутатом ежегодных сведений в рамках декларационной компании.

В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление в интересах Российской Федерации об обращении квартиры, оформленной на доверенное лицо, в доход государства. Суд удовлетворил требования надзорного органа в полном объеме. Это решение ответчик обжаловал как в апелляционном, так и в кассационном порядке. Верховный суд Чувашии и Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре подтвердили законность выводов прокуратуры республики, оставив вынесенное судебное решение без изменения. В настоящее время в отношении бывшего депутата в суде рассматривается уголовное дело по обвинению в совершении ряда коррупционных преступлений.