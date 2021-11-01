В Козловском районе заменят 14 водонапорных башен

Источники водоснабжения в Козловском районе постепенно приводятся в порядок. Недавно в Козловке заменили водонапорные башни по улицам Тельмана и Лобачевского, близятся к завершению работы и на улице Калинина. Заработает скоро и новая башня в деревне Еметкино.

Так в районе реализуется программа модернизации и замены объектов водоснабжения, начатая в Чувашии в прошлом году по инициативе Главы Чувашии Олега Николаева. Более 15,5 млн рублей выделено из бюджетов разных уровней на установку в районе 14 водонапорных башен.

Началась установка новой башни и на улице Карла Маркса в Козловке, она сможет обеспечить водой около семи сотен горожан. Вот и жители деревни Мурзаево надеются, что и до них дойдет очередь. В прошлом году сельчане пытались решить проблему с водоснабжением сами, но в этом году из-за деформации трубы башни начались неполадки с погружным электронасосом.

«При установке совершен ряд технических ошибок. Металлическая труба, соединяющая насос с водобашней — 1979 года. Неудивительно, что она требует замены. Постараемся помочь. Все что нужно — автокран, надежные тросы и грамотные специалисты. Главе поселения поручил собрать пакет документов для включения объекта в программу на следующий год», — прокомментировал ситуацию глава администрации района Фирдавиль Искандаров.

Но стоит ли столько ждать? Проблемы с водой жители Мурзаева испытывают уже сейчас.