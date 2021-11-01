ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ

министр образования и молодежной политики Чувашии

«В ближайшее время планируется презентовать новый проект — «Учебные производственные классы». В чем его суть? Если коротко, то это те же самые профильные классы, но только их расширенная версия. То есть теперь школьники будут получать опыт не только на базе вузов и техникумов, но также и на предприятиях Чувашии. Среди направлений проекта IT-технологии, агрошколы, электротехника, машиностроение. Последнее направление на днях обсудили с руководителем Чувашского регионального отделения Союза машиностроителей России Александром Григорьевым, рассмотрели интересующие вопросы, наметили план работы. Свое видение дальнейшего сотрудничества предложили ректор ЧГУ Андрей Александров и директор чебоксарской гимназии № 5 Инна Исаева».