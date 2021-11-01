Еще восемь школ республики открылись после капремонта

«Второе» первое сентября

Белые банты, воздушные шары и букеты цветов — вторую четверть в пяти чебоксарских и трех сельских школах (Тюрлеминской Козловского, Напольновской Порецкого и Первомайской Цивильского районов) встретили с особой радостью и торжественностью. Будто бы на календаре было не начало ноября, а первосентябрьский день. После долгого капремонта в учебных заведениях наконец раздался звонок на первый урок, и соскучившиеся по «живому» общению

с учителями школьники сели за парты.

Первомайской школе в деревне Вторые Вурманкасы Цивильского района в следующем году исполнится полвека. Однако за все это время учебное заведение ни разу серьезно не ремонтировали. Все лето и первую четверть здесь работали строители. И теперь школу не узнать: в здании заменили все коммуникации, обновили крышу и внутреннюю отделку. В общей сложности на ремонтные работы выделили более 20 миллионов рублей.

Но преображение на этом не закончилось. В следующем году здесь займутся благоустройством пришкольной территории. Уложат новый асфальт (пока площадка перед школой вся в ямах и колдобинах) и оборудуют современный стадион — о нем здесь давно мечтали. Вместо обычного поля появится искусственное покрытие с беговыми дорожками и площадками для игры в волейбол, баскетбол и отдельным игровым пространством для младшеклашек. Такими условиями, которые будут созданы в небольшой малокомплектной школе, где учатся 105 ребятишек, не каждая чебоксарская школа располагает.

КСТАТИ Капремонт в этом году проводился не только в школах, но и в детских садах. Один из них — «Родничок» в Цивильске, его посещают 120 юных цивилян. После пяти месяцев строительно-ремонтных работ 8 ноября сюда вновь вернулись малыши. «Когда заходишь в старый-новый садик, чувствуешь теплоту, с которой трудились над его перевоплощением, — отзывается мама одного из воспитанников Татьяна Александрова. — Это и цвет стен, и оформление — стало так ярко и уютно. Появились новые игрушки. Хочется сюда приходить. И дети, думаю, ощущают себя здесь, как дома. Моему сыну Дмитрию очень тут нравится, он с удовольствием ходит». «Конечно, стало намного лучше, — согласна с ней мама еще одной воспитанницы Ольга Степанова. — Дети очень скучали по своему садику, по своей группе, воспитателям. Чисто, красиво. Радуют новые окна — мы приходили их затыкать от сквозняков. Садик ведь достаточно старый, 1979 года постройки, поэтому требовали ремонта и окна, и полы». Довольны и сотрудники детского сада — теперь работать стало намного комфортнее, говорит воспитатель Ирина Казакова. Как рассказала заведующая детским садом Светлана Илларионова, в садике заменили водопровод, системы водоотведения, отопления, частично — крышу, отремонтировали пищеблок, обновили все двери и внутреннюю отделку, освежили медкабинет. А в следующем году планируют благоустроить территорию и провести фасадные работы. В садике поменяют ограждение, асфальтовое покрытие и игровые площадки. На время капремонта детей распределили по четырем ближайшим детским садам Цивильска.

Экскурсию по обновленному учебному заведению провели учащиеся Первомайской школы. «Светлая, красивая, яркая», — отзываются ребята о школе, но особенно впечатлены они стильным интерьером: стены фойе, коридоров и столовой украшают надписи-слоганы на русском и чувашском языках. Оценили они и новый спортзал. Если раньше пол там был деревянный и периодически дощечки приходили в негодность, что мешало бегать, то теперь он застелен современным прорезиненным покрытием. А в раздевалках появились душевые. «Приятно просто ходить по школе, рассматривать. Наш класс очень красивый. Учиться стало интереснее», — поделилась впечатлениями девятиклассница Виктория Петрова.

А родители, все как один, отметили новые пластиковые окна, которые заменили во всей школе. Старые деревянные окна им приходилось постоянно утеплять. «Мы очень ждали открытия школы, довольны ремонтом, стало намного светлее и теплее, — рассказала мама второклассника Диана Ильина, которая и сама когда-то училась здесь.

— Теперь ждем, чтобы стадион и территория тоже преобразились». Пока школа была на ремонте, для младшеклашек выделили помещение в детском саду в этой же деревне, а ученики 5-11 классов учились из дома. Причем, если в семье не было компьютера или ноутбука, школа, по словам директора Сергея Герасимова, предоставляла необходимую технику.

На праздник по случаю возобновления занятий в школе пригласили и представителя подрядчика, проводившего капремонт в здании. Вместе с главой администрации Цивильского района Сергеем Беккером и депутатом Госсовета Чувашии Владимиром Лидерманом они заглянули в каждый уголок школы. В классах обновили не только стены и полы, но и заменили учебную мебель, установили современное освещение. Свежая сантехника и отделка — в санузлах, в коридорах по всей школе вместо деревянных полов — напольная плитка. Светло и аккуратно в небольшой столовой. По всем требованиям оформлен медкабинет. Перемены — даже в школьной библиотеке. Здесь появились новые стеллажи для книг и учебников. В библиотеке, кстати, трудится единственный в Цивильском районе и, возможно, во всей республике библиотекарь-мужчина Валерий Данилов.

Побывали гости и на занятиях по программированию и краеведению в «Точке роста». Первомайская школа — одна из площадок этого образовательного центра. Технически, к слову, школа наполнена хорошо. По словам директора Сергея Герасимова, в школе на трех учащихся приходится один компьютер, еще девять классов оснащены автоматизированными рабочими местами учителей. Всего, к слову, в школе работает 15 педагогов, шестеро из них — молодые учителя. В этом году, например, в школу пришла работать молодой учитель истории и обществознания Ольга Захарова. Школа оборудована 16 камерами видеонаблюдения. Такого количества, как отметил Сергей Герасимов, нет ни в одной малокомплектной школе Цивильского района.

А в столице Чувашии будто бы второе рождение пережила чебоксарская школа № 31 по улице Урукова. Некогда неприметное здание из серого кирпича, построенное еще в 1966 году, теперь стало, пожалуй, самым ярким в микрорайоне. Фасад расцветили жизнерадостными красками, и теперь воспитанники называют школу «радужной» — под стать новому микрорайону «Радужный» через дорогу.

Но школа преобразилась, конечно, не только внешне. За пять месяцев капремонта здесь поменялось практически все, ведь износ здания составлял 62%, говорит директор учебного заведения Людмила Соколова. Причем преобразилось не только здание школы, но и стадион — теперь школьники будут круглогодично заниматься на прекрасном современном спортивном объекте: на стадионе — искусственная трава, прорезиненные беговые дорожки, трибуны, площадки для различных видов спорта.

Основательно строители поработали в здании: полностью поменяли электропроводку, системы канализации, отопления и вентиляции, которая, кстати, раньше в здании школы не была предусмотрена. Продумали вопросы безопасности: заменили пожарную сигнализацию (по новым требованиям, она теперь с более чувствительными датчиками и речевым оповещением) и установили видеокамеры внутри и снаружи школы — их больше 30. Изображение с них более четкое.

Свежо и чисто в коридорах и классах: кабинеты выполнены в фисташковом, персиковом и бежевом тонах, этажи — в светлых. А вместо старинных гипсовых потолков во всей школе установили подвесные. Кардинально преобразилась столовая: там не только сделали ремонт, но и установили новое оборудование для пищеблока. В каждом классном кабинете теперь есть раковины, чего никогда не было прежде, и воду для мытья доски приходилось носить в ведерках. Позаботились и об освещении — софиты над доской можно регулировать, а старые лампы над школьными рядами, которые часто перегорали, ушли в прошлое. У первоклашек, к слову, — новые парты и стулья, а у всех учителей начальной школы — новые рабочие столы. Немало беспокойства вызывали и старые окна, не менявшиеся с 1966 года — их приходилось постоянно заклеивать.

«Сказать, что рады родители, — это ничего не сказать, — впечатлена проделанной работой мама шестиклассника Марина Сорокина. — Не сравнить, что было и как стало. Изменения колоссальные. Мы очень благодарны за такие перемены». К слову, родители тщательно контролировали все процессы на школьной стройке и очень переживали, успеют ли сдать школу к началу второй четверти. Чтобы быстрее подготовить ее к учебному процессу, родители вместе с учителями без выходных наводили здесь порядок — отмывали полы и окна, убирали строительный мусор после капремонта.

Еще не везде сели за парты и пошли в детский сад

Как написал в своем Инстаграме Глава Чувашии Олег Николаев, работы по капремонту завершены в 75 образовательных организациях республики. Еще в 16 — стройка продолжается: в девяти из них согласно установленным срокам, а в семи — с нарушением графика. В частности, в пяти школах и двух детских садах Ядринского, Ибресинского, Чебоксарского районов и в Чебоксарах.

Специалисты Минобразования и Минстроя Чувашии с участием представителей Прокуратуры еженедельно выезжают на проблемные объекты, чтобы проконтролировать график выполнения ремонтных работ.

На следующий год капремонт запланирован в 13 школах и 11 детских садах. Также совместно с Минстроем Чувашии ведется работа по участию в отборе проектов на предоставление субсидий из федерального бюджета на модернизацию школьных систем образования в рамках государственной программы «Развитие образования» в 2022-2023 годах. На сегодня готова проектно-сметная документация по 28 объектам на сумму 2,3 миллиарда рублей. Еще одна школа (новочебоксарская гимназия № 6) проходит финальный этап получения положительного заключения государственной экспертизы.