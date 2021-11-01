Симптомы коронавируса все больше стали напоминать ОРВИ и грипп

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная. По ее словам, подавляющее большинство пациентов отмечают насморк, боли в горле. При этом потеря обоняния и вкуса отошла на второй план, пишет РИА Новости.
В 30-50 процентах случаев в начале болезни стали встречаться диарея и другие проблемы со стороны ЖКТ, отметила Пшеничная. Она добавила, что вирус может размножаться в кишечнике и после выздоровления, а у части пациентов его можно обнаружить в кишечнике даже спустя несколько месяцев после болезни.
Новая коронавирусная инфекция сильно ослабляет организм, из-за чего риск заражения острыми респираторными вирусными инфекциями становится выше. Об этом ранее заявил генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. Он отметил, что после тяжелых ОРВИ фактор иммунной защиты также снижается, однако на течение коронавируса больше все же влияет наличие хронических заболеваний.

Опубликовано: 8 ноября 2021 г.


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