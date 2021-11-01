Цифровой рубль объединит преимущества криптовалют и обычных денег

Лучше, чем просто рубль

Сегодня многие наслышаны о так называемых криптовалютах, принципиально отличающихся от «обычных», фиатных денег хотя бы тем, что у них нет единого эмитента, они не существуют в виде монет или банкнот. Среди преимуществ криптовалют, созданных по технологии блокчейн, их сторонники называют скорость и дешевизну транзакций, особенно если речь идет о крупных суммах. А еще такие деньги обеспечивают анонимность платежей, их нельзя украсть или «заморозить» в банке — чем не идеальное платежное средство?

С другой стороны, в качестве именно полноценного платежного средства криптовалюты признаются пока далеко не везде. В России, например, 1 января текущего года вступил в силу Закон «О цифровых финансовых активах и цифровой валюте», который не разрешает использование в стране криптовалюты для оплаты товаров и услуг, но допускает — в качестве объекта инвестирования.

Кроме того, криптовалюты отличаются очень высокой волатильностью — за короткое время их обменный курс может сильно измениться. Да и тезис о непревзойденной защищенности таких денег тоже вызывает у специалистов серьезные сомнения. Они приводят такие примеры: в 2016 году компания DAO, позволявшая клиентам делать инвестиции посредством криптовалюты, была атакована киберпреступниками и потеряла порядка 50 млн долларов. В этом же году в результате атаки хакеров 65 млн долларов было похищено у гонконгской цифровой валютной биржи Bitfinex…

А нельзя ли объединить преимущества криптовалют и фиатных денег, одновременно избавившись от их недостатков? Такая идея уже обретает черты реальности — Банк России планирует ввести в оборот цифровой рубль. Это дополнительная форма национальной валюты, которая будет эмитироваться Банком России в цифровом виде.

Как объясняет доктор экономических наук Светлана Криворучко, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ, цифровой рубль сочетает в себе свойства наличных и безналичных денег. Как и безналичные деньги, цифровой рубль делает возможными дистанционные платежи и расчеты онлайн. С другой стороны, как и наличные, цифровой рубль может использоваться в офлайн-режиме при отсутствии доступа к интернету. Подобно банкнотам, каждая из которых имеет свой номер, «единицы» цифрового рубля будут идентифицироваться уникальным цифровым кодом.

Специалисты считают, что цифровой рубль сможет сделать платежи еще быстрее, проще и безопаснее. Равный доступ к цифровому рублю для всех экономических агентов приведет к снижению стоимости платежных услуг, денежных переводов и к росту конкуренции среди финансовых организаций. Это послужит стимулом для инноваций как в сфере розничных платежей, так и в других сферах, и поддержит развитие цифровой экономики. А уменьшение зависимости пользователей от отдельных провайдеров повысит устойчивость финансовой системы страны.

В отличие от известных криптовалют, цифровой рубль — это обязательство Банка России, он будет выполнять все три функции денег: средство платежа, мера стоимости и средство сбережения. А еще использование цифрового рубля повысит безопасность платежей — наличие уникальных номеров позволит отследить движение денег и упростить восстановление нарушенных прав владельца в случае их утраты или хищения.

Как скоро цифровой рубль выйдет в обращение? Судя по всему, довольно скоро — сложный процесс подготовки к вводу его в оборот уже запущен и идет полным ходом. В октябре прошлого года был опубликован для общественного обсуждения доклад «Цифровой рубль», а в апреле нынешнего — «Концепция цифрового рубля», в которых представлены особенности реализации его целевой модели. Уже в декабре планируется создать прототип платформы цифрового рубля, а в январе следующего года — разработать проекты необходимых изменений в законодательство Российской Федерации. Наконец, в первом квартале следующего года предполагается запустить тестирование прототипа платформы цифрового рубля, которое будет проходить в несколько этапов. По результатам этой работы и будет сформирована дорожная карта по внедрению цифрового рубля.