В Эльбарусово минутой молчания почтили память жертв пожара в школе

Вчера, в Эльбарусовской школе ровно 60 лет назад в одночасье оборвалась жизнь 110 человек, 106 из которых были детьми. Как рассказали в пресс-службе администрации Мариинско-Посадского района, в годовщину трагедии, в деревне Эльбарусово состоялось открытие памятника «Стрижи. Прерванный полет» после реставрации, открытие мемориала «Трагедия Эльбарусовской школы, 1961 г.» и скульптуры «Скорбящая мать» на месте захоронения жертв. Настоятель Тогаевского храма Михаила Архангела отец Валерий провел панихиду обо всех погибших. Жертв пожара так же почтили минутой молчания, зажгли свечи, возложили цветы и венки к памятникам.

Как писала «СЧ» ранее, страшный пожар начался во время праздничного концерта, посвященного годовщине Октябрьской революции. Погибших похоронили на следующий день на Ильменкасинском кладбище, что в паре километров от Эльбарусово, в братской могиле. О той трагедии страна не узнала – в советские годы подобные события скрывали.