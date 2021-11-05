Со дня пожара в эльбарусовской школе прошло 60 лет

В День памяти жертв эльбарусовской трагедии Глава Чувашии обратился к жителям республики, напомнив, что в том страшном пожаре оборвались жизни 110 человек, в том числе 106 детей.

«Скорбные события 1961 года в деревне Эльбарусово навсегда останутся в наших сердцах. Светлая память погибшим!» — выразил глубочайшие соболезнования родственникам жертв трагедии Олег Николаев. По его словам, эта страница в истории Чувашии не должна быть забыта, о ней мы должны помнить с тем, чтобы каждый ребенок в республике чувствовал себя в полной безопасности. Сегодня все объекты образования имеют паспорта безопасности, оснащены системами оповещения при пожаре и первичными средствами пожаротушения. «Все наши усилия направлены на то, чтобы не допустить повторения такой трагедии», — отметил Олег Алексеевич.

В Чувашии в настоящий момент проживает восемь человек, пострадавших при пожаре в старой эльбарусовской школе. За плечами каждого из них — непростая судьба и борьба с разными болезнями, которые стали следствием полученных когда-то ожогов. Как сообщил руководитель региона, с 16 ноября 2021 года эти люди смогут пройти курс реабилитации в Социально-оздоровительном центре граждан пожилого возраста и инвалидов «Вега».

Напомним, в память о жертвах трагедии в этом году в месте захоронения погибших в Эльбарусово обновляется мемориальный комплекс: установлены скульптура Скорбящей матери и надгробные стелы, проведено благоустройство, продолжается строительство часовни.