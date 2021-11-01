Названы регионы, где услуги ЖКХ в следующем году подорожают сильнее всего

Тарифы на коммунальные услуги, как обычно, изменятся с середины года, пишет «Российская газета». Сильнее всего подорожает коммуналка в Чечне — на 6,5 проц. На втором месте Санкт-Петербург — 6,3 проц. Далее следуют Крым с Севастополем и Татарстан, где тарифы подрастут на 6,2 проц. В Москве, Дагестане и Якутии коммунальные платежи поднимутся на 6 проц.

Минимальное подорожание ожидается в Свердловской области — на 2,9 проц. В Марий Эл коммунальные платежи поднимутся на 3,2 проц., на Чукотке — на 3,3 проц.

Целый ряд регионов планирует увеличить тарифы в среднем на 3,4 проц. Среди них — Республика Алтай, Костромская, Ленинградская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская области, Удмуртия, Чувашия, Ставропольский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО. В остальных регионах квартплата вырастет на 3,7-5,4 проц.

В прошлом году самые высокие предельные индексы были установлены опять же для Чечни (6,5 проц.), Крыма и Севастополя (6,2 проц.), а также Новгородской области (6,4 проц.). Минимальное повышение было в Мурманской области (3,2 проц.).

Стоит учитывать, что это подорожание в среднем по каждому региону и в целом по коммунальным услугам. Это значит, что один тариф может подрасти существеннее, чем другой, а повышение платы в одном городе может быть ощутимее, чем в соседнем населенном пункте в том же регионе.

Предельными индексами ограничивается рост тарифов на отопление, горячее и холодное водоснабжение, газ, электроэнергию, вывоз мусора. При этом некоторые другие платежи, которые жители традиционно относят к квартплате, не ограничиваются предельными индексами и не привязаны к единой дате изменения тарифов.

Как уточняли ранее в НП «ЖКХ-Контроль», не привязано к июлю повышение взносов на капремонт (это решают региональные власти), платы за содержание и ремонт жилья, за домофон, телевидение или радиоточку…

Нина Егоршева,

Марина Трубилина