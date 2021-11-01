В Чувашии прошел юбилейный фестиваль языков

Чувашский, чешский, португальский, эрзянский, эсперанто… Речь на более чем трех десятках разных языков звучала 24 октября в республиканском Институте образования. Там проходил 25-й Чебоксарский международный фестиваль языков.

Язык до Чебоксар доведет

Идея фестиваля языков принадлежит американскому эсперантисту Дэннису Кифу (Dennis Keef). Впервые он его провел в 1995 году в городе Тур (Франция) как бесплатное просветительское мероприятие в форме коротких уроков о разных языках. Опыт оказался удачен — фестиваль Кифа собрал около восьмисот гостей. Отчет о мероприятии был опубликован в международном эсперанто-журнале Kontakto.

Зарубежный успех вдохновил руководителя Чувашской молодежной эсперанто-ассоциации Александра Блинова. И уже осенью 1996 года в Чебоксарах состоялся первый российский фестиваль такого формата. Проходил он во Дворце культуры имени П.П. Хузангая, куда пришли около сотни человек, а представлены там были 14 языков.

Цифра По разным оценкам, в мире говорят на 3-6 тысячах языков

Со временем идею подхватили и эсперантисты других городов России — в декабре 2006 года прошел первый фестиваль языков в Москве, в марте 2007 года — в Санкт-Петербурге. Сегодня подобные фестивали проходят в Нижнем Новгороде, Волгограде, Калуге, Новосибирске, Ульяновске и многих других городах страны.

И все же Чебоксарский фестиваль языков остается одним из самых массовых в России. На пресс-конференции для журналистов, которая проходила в Национальной библиотеке накануне фестиваля, волонтеры–полиглоты назвали его своеобразным брендом столицы Чувашии. Каждый год он собирает более тысячи интересующихся языками людей не только из России, но и зарубежных стран. В его рамках было представлено более сотни языков со всех уголков света. Звучали и самые распространенные, и самые редкие. Например, такие, как урду, дида, тывинский, баскский, курдский. И даже «немые» — язык рун, азбука Морзе, письмо Брайля, иероглифический и жестовый языки.

Только нынче фестиваль из-за известных пандемийных ограничений собрал гораздо меньше людей — около трехсот человек. И в основном это были учащиеся школ и студенты.

Каждый язык — уникален

Основная цель фестиваля — обращение внимания человечества на многообразие языков мира, уникальность и ценность каждого из них. Не бывает языков главных и незначительных, правильнее называть их большими и малыми языками. На «больших» говорит относительно большое количество людей, на малых языках — малое. Каждый язык уникален. Каждый язык — это ключ к пониманию целого мира, и, умаляя достоинство и значимость одного языка, мы умаляем достоинство и значимость целой группы людей, которые пользуются данным языком в качестве родного.

Знакомят на фестивале с языками в виде коротких — 45-минутных уроков–презентаций. Идут они параллельно, что заставляет участников фестиваля выбирать, на представление какого языка пойти. В выборе помогает первое знакомство с «преподавателями». При открытии фестиваля они поочередно выходят на сцену и говорят несколько слов на презентуемом языке. Один говор сменяет другой, и создается ощущение, что ты прикасаешься к еще одной красочной стороне мира. Через прикосновение к языку начинается понимание культуры другого народа.

От английского к родному

На нынешнем юбилейном фестивале презентовали 31 язык. Среди них — адыгейский, венгерский, вьетнамский, иврит, каталанский, литовский, луговой марийский, немецкий, осетинский и многие другие, а также русский жестовый, язык слепоглухих, межславянский… Знакомили с ними участников волонтеры–полиглоты из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, Димитровграда, Казани, а также из Чехии, Германии и Португалии и, конечно, Чебоксар.

Аншлаг был у презентаторов японского, китайского, корейского, итальянского. По словам знатоков, они сегодня одни из самых «модных».

Не был обделен вниманием и чувашский. Узнать о его особенностях пришли 12 человек. Как отметил Алексадр Блинов, это неплохо. Интерес к родному языку как раз и начинается с познания других языков. В первый год, рассказывает полиглот и исполнительный директор школы «Язык для успеха», как правило, ходят на английский, испанский. Во второй — на финский: «Оказывается, есть такой язык, как интересно!» Позже начинают обращать внимание на эрзянский, марийский языки: «Не хуже, чем английский, а местами даже очень интересные! Да и чувашский — классный язык! О нем можно интересно рассказывать. То есть, познавая разные языки, мы начинаем задумываться, а что у нас в России с родными языками?»

Кстати, такой путь к языкам прошла и одна из активисток Чувашской молодежной эсперанто-ассоциации Александра Моисеева. Еще в школе кроме обязательного английского заинтересовалась эсперанто. Через него пришла на фестиваль языков, там на душу упал хинди, затем испанский, французский… А позже пришел черед и чувашского языка, хотя Александра по национальности к нему никакого отношения не имеет: «Россия — огромная страна, а мы уникальны, потому что живем в Чувашии».

«Караван» наречий

…Презентации языков чередовались с круглыми столами, лекциями на различные темы. Например: «Как эффективно изучать иностранные языки». Об этом на почти чистом русском языке рассказывал на своем опыте чех Мартин Буреш. Одной из тем Александра Блинова был «Ранний мультилингвизм». Как можно догадаться из названия, речь на нем шла об одновременном владении ребенком несколькими языковыми системами. По убеждению Александра Васильевича, владение с детства несколькими языками дает ребенку много преимуществ в дальнейшей жизни.

К слову, по уже сложившейся традиции работала на фестивале и детская комната. Юные полиглоты там в игровой форме изучали немецкий язык, пытались разобраться в цветах, используя испанские слова, учились рисовать корейские иероглифы, играли в разные игры народов мира.

Несмотря на «усеченность» программы фестиваля, был организован и так называемый «интернациональный караван языков». В этот раз волонтеры-презентаторы побывали в третьей и одиннадцатой школах города Канаша, где познакомили учащихся с эсперанто, португальским, сербским, эрзя, немецким, адыгейским, марийским, а также языками жестов и жонглирования.

Закончился фестиваль также традиционно — интернациональным концертом.

ДОСЛОВНО

АЛЕКСАНДР БЛИНОВ, инициатор Чебоксарского фестиваля языков, исполнительный директор школы «Язык для успеха»:

— Самый нужный язык — это не английский, а тот язык, с которым вам приходится сталкиваться в жизни. Это язык соседей, с которыми вы общаетесь. Это язык людей, с которыми вы дружите. Потому что вы намного больше сможете достигнуть и лучше понять окружающих, если знаете их язык. Есть известное выражение: «Если вы говорите с человеком на языке, который он понимает, вы обращаетесь к его голове. Если вы говорите с ним на его родном языке, вы обращаетесь к его сердцу».

САНДРА КРОШНЕВА (Португалия), преподаватель португальского языка:

— Третий раз с огромным удовольствием приезжаю на фестиваль в Чебоксарах. Очень богатая программа, много языков, организовано с любовью.

Пятнадцать лет преподаю португальский для русскоговорящих очно и через интернет. Русский язык изучала факультативно в Лиссабонском государственном университете, затем в Москве в институте имени Пушкина, теперь не прочь выучить чувашский.

ЛАРИСА АРЛАМОВА И НАТАЛЬЯ ВЕНИНА (Санкт-Петербург), марийский язык:

— Особенностью этого фестиваля для нас, презентаторов марийского языка, стало то, что город Чебоксары находится в непосредственной близости от Республики Марий Эл, где марийский язык является государственным. Так сложилось, что основными слушателями во время наших презентаций стали учащиеся школ Канаша и Чебоксар. Марийский язык, язык своих соседей, стал для них своего рода откровением. Марийцы и чуваши живут по соседству, их многое объединяет, несмотря на то что их языки относятся к разным языковым группам. Это то самое взаимопроникновение в культуру друг друга, то самое «далекое близкое». Ребята оказались очень благодарной аудиторией.