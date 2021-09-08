9 сентября состоится прямая линия с Алексеем Ладыковым

Время приема вопросов — с 10:30 до 12:00. Для входящих звонков будет работать многоканальный телефон 23-50-06.
Трансляцию можно посмотреть на телеканале ЮТВ, в Инстаграме @ladykov_official, на странице портала «Открытый город» Вконтакте, на YouTube-канале пресс-службы мэрии, где также можно задавать вопросы письменно.
Один Ответ
Дозвонитесь до Ладыкова и передайте от меня следующее:
1. Необходимо во всех жилых микрорайонах установить «стенды» (и т.п.) указывающие на название жилого микрорайона. Например нет такого стенда в жилом микрорайоне «Лакреевский» (ул. Гладкова, ул.Строителей и т.д.) г.Чебоксары.
2. Необходимо в дер.Чандрово установить указатель у истока р.Чебоксарка.
3. В г.Чебоксары перестали высаживать БЕРЁЗЫ, даже вместо убранных (высохших), что НЕДОПУСТИМО, т.к. теряется красота столицы Чувашии. Привлеките к работе грамотного специалиста по озеленению города.
4. Необходимо организовать у пруда Пионерский, на Чапаевском посёлке г.Чебоксары, зону отдыха, не хуже, какой она была в шестидесятые-семидесятые годы прошлого столетия, когда у пруда работал пионерлагерь «Рассвет». Работу возможно выполнить вместе с заводом им.В.И.Чапаева, где слишком «бойкий» директор.
5. Повторно. Необходимо осенью благоустроить отличный, плавный склон для катания на ватрушках, санках, ледянках зимой, на бывшей территории кафе «Фрегат» (территория между городским пляжем и яхтклубом), на Московской набережной. Дело осталось за малым — необходимо трактором «пригладить весь склон и присыпать все торчащие камни. Это отличный, безопасный и безветренный склон (между возвышенностями) для активного зимнего отдыха.