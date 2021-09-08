9 сентября состоится прямая линия с Алексеем Ладыковым

Время приема вопросов — с 10:30 до 12:00. Для входящих звонков будет работать многоканальный телефон 23-50-06.

Трансляцию можно посмотреть на телеканале ЮТВ, в Инстаграме @ladykov_official, на странице портала «Открытый город» Вконтакте, на YouTube-канале пресс-службы мэрии, где также можно задавать вопросы письменно.