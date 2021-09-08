«Т Плюс» приступает к подаче тепла жителям Новочебоксарска

С 8 сентября 2021 года, в соответствии с постановлением городской администрации, филиал Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» приступает к подаче тепловой энергии потребителям Новочебоксарска. В первую очередь тепло поступит в детские сады и ясли, школы, учреждения соцобслуживания и медицинские организации по мере их готовности к отопительному сезону.

Отопительный сезон начнется при установлении среднесуточной температуры воздуха ниже +8 градусов Цельсия. Подача тепла объектам будет осуществляться при наличии паспорта готовности и соответствующей заявки, направленной в адрес ресурсоснабжающей организации.

Филиал Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» провел все ремонтно-подготовительные работы на энергообъектах. Состояние основного и вспомогательного оборудования Новочебоксарской ТЭЦ-3 и магистральных тепловых сетей, степень готовности персонала позволяют обеспечить растущие тепловые нагрузки и надежное энергоснабжение потребителей.