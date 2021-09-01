Чувашия вошла в ТОП-10 рейтинга официальных пабликов регионов

Официальные страницы (сообщества) Чувашской Республики занимают 7-8 места по стране. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного АНО «Диалог».

Эксперты оценивали работу официальных пабликов Чувашской Республики. Это официальные паблики правительства региона и сеть пабликов муниципальных образований и ведомств.

Оценка официальных пабликов правительств проводилась по 3 основным направлениям: «представленность в социальных сетях», «качество контента» и «вовлеченность пользователей».

Эксперты проанализировали и ведение официальных пабликов муниципалитетов и ведомств региона. Учитывалось присутствие органов власти на ключевых площадках («ВКонтакте» и Instagram) и показатель вовлеченности пользователей.

Чувашская Республика на высоком уровне ведет официальные аккаунты региона во всех основных соцсетях, поделился своим мнением Денис Зацепин, руководитель проекта «Госпаблики».

«Казалось бы, это просто официальные аккаунты правительства, что тут можно придумать интересного для пользователей соцсетей, которые привыкли к развлекательному контенту? Но Чувашии удалось сделать яркий и узнаваемый брендбук, создавать большое количество разнообразного контента: начиная от простых форматов «картинка и текст», динамичных видео до интерактивных форматов (голосования, опросы, конкурсы). Также они проводят около 30 прямых эфиров в год, которые собираю по 50-60 тысяч просмотров, что само за себя говорит о популярности этого формата», – сообщил эксперт.

Отметим, что на официальные аккаунты Правительства Чувашской Республики в социальных сетях подписано более 80 тыс. человек. В приоритете – оперативность информирования, качество контента и обратная связь с жителями.

АНО «Диалог» считается основным российским центром компетенций в области интернет-коммуникаций. Организация внедряет систему «Инцидент», через которую органы власти отвечают на вопросы и обращения жителей в соцсетях. Центр управления регионом (ЦУР), открытый в нашем регионе в конце прошлого года по поручению Президента России Владимира Путина, является филиалом АНО «Диалог».