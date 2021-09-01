Церковный суд назначается редко

Но в Чувашии это произошло. Указом правящего архиерея Митрополита Савватия от священослужения отстранен иерей Роман из Новочебоксарска. И этим же документом анонсировано заседание Церковного суда, на котором предстоит вынести решение о судьбе молодого священника из Новочебоксаркого, ставшего весьма медийным под занавес 2021 года.



История, а скорее, скандал разворачивалась постепенно. Этого не замечали миряне, но молодого батюшку стали периодически вызывать «на ковер» в Епархию. На этих встречах обсуждалась недопустимость выбранной иереем Романом тактики работы с паствой. На разных площадках – по радио, в социальных сетях и видеохостинге отец Роман начал откровенно рассказывать о своих «страстях». Полный перечень упомянут в тексте Указа Митрополита Савватия на сайте Чебоксарской-Чувашской Епархии. Там и страшная психологическая травма в детстве, и серьезное пристрастие к наркотикам, проблемы в семье, и уход из нее.

В начале августа родительское сообщество напряглось, когда отец Роман выступил с заявлением о своих симпатиях к исполнителю Алишеру Валееву (Моргенштерну) и его тактике провокативности в шоу-бизнесе. Несмотря на откровенные тексты и вытатуированные цифры «666» на лице. Подобные его выступления стали поводом неоднократных серьезных разговоров в коридорах Епархии.

Федерального размаха информационный шум поднялся после другого громкого заявления иерея Романа. На днях он выступил с видеообращением в адрес патриарха Кирилла и предложил всем иерархам русской православной церкви раскрыть свои доходы перед прихожанами. Тему быстро подхватили либеральные интернет-ресурсы и отец Роман проснулся знаменитым.

Одновременно на сайте Чебоксарской-Чувашской Епархии появился Указ о запрещении в служении. «Со скорбью констатирую, что многократные увещания и попытки оказать Вам духовную помощь, в которой Вы, вследствие допущенных Вами тяжёлых нравственных падений, безусловно, нуждаетесь, были отвергнуты Вами. Спасительному пути покаяния Вы предпочли избрать стремление к публичной популярности, променяв бесценный дар священства на пересилившие все прочие немощи тщеславие и гордыню», — говорится в документе.

На следующий день после выхода Указа правящего архиерея в Епархии созвали специальный брифинг для журналистов, на котором рассказали некоторые подробности этой истории. По словам руководителя Епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом Иерея Николая Корниенко, «это несомненно боль для всех священнослужителей и мы вынуждены согласно церковным канонам реагировать на данную ситуацию». Указ о запрещении в священослужении Романа Степанова был подготовлен еще до громкого заявления отстраненного иерея и лишь отъезд Митрополита Савватия в Раифский монастырь не позволил его вовремя подписать.

По мнению представителей Епархии, в ряде российских СМИ прозвучали неверные трактовки происходящих событий. Например, сразу после выхода Указа, на основе изложенных в нем фактов, Роман Степанов сам выдвинул встречное обвинение о нарушении тайны исповеди. Но в Епархии это решительно отвергли – наркотическая зависимость Романа Степанова обсуждалась в режиме совещания, в присутствии нескольких высокопоставленных священослужителей. (Полный комментарий вы можете прослушать в нашем телеграм-канале https://t.me/sov_chuv). Исповедь подразумевает строгую обрядовую последовательность действий священника – этого в случае иерея Романа не было.

Ориентировочной датой заседания Церковного суда назван декабрь. И в Епархии особо отметили, что даже в упомянутом Указе молодому священнику давался шанс на покаяние и оставление в лоне Церкви. Митрополит Савватий назначил ему послушание в должности псаломщика в мужском Свято Троицком монастыре под духовным руководством известного в Чувашии наместника монастыря архимандрита Василия (Паскье).

Но Роман Степанов отверг предложение и публично объявил по переезде в Казань и поиске работы там.