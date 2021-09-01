«Т Плюс» отметила успехи в учебе студентов-энергетиков ведущих вузов Марий Эл и Чувашии

Филиал Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» подвел итоги конкурсов именных стипендий и дипломных работ, проведенных компанией среди студентов-энергетиков Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова и Поволжского государственного технологического университета (Волгатех, г.Йошкар-Ола).

Решением конкурсной комиссии за высокие показатели в учебе стипендиатами компании стали студентки Волгатеха Анастасия Миронова, Гульназ Исмагилова и Надежда Петухова. В течение учебного 2021-2022 года (10 месяцев) девушки, обучающиеся по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника», будут получать ежемесячную добавку к основной стипендии в размере 1,5 тыс. рублей.

В конкурсе «Лучшая дипломная работа 2020-2021 учебного года, посвящённая электроэнергетике» первое место занял студент Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова Роман Шоркин за дипломную работу: «Повышение технико-экономических показателей Чебоксарской ТЭЦ-2 за счет автоматизации работы котла ТГМЕ-464 с турбиной ПТ-80/100-130/13». Победитель получит денежную премию в размере 10000 рублей.

Второе место присуждено еще одному студенту ЧГУ им. И.Н. Ульянова Денису Михайлову за дипломную работу: «Повышение эффективности работы Чебоксарской ТЭЦ-2 за счет внедрения парогазовых технологий». Молодой человек получит денежную премию в размере 8000 рублей.

Третье место также у выпускника данного вуза Евгения Краснова, представившего проект: «Повышение эффективности работы ТЭЦ за счет использования теплового насоса». Он получит в качестве премии 6000 рублей.

Награды победителям конкурса вручил главный инженер Филиала Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» Виктор Халев. Стоит отметить, что Роман Шоркин и Денис Михайлов уже пополнили ряды сотрудников энергокомпании.

Напомним, конкурсы дипломных работ и именных стипендий филиалом Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» проводятся ежегодно. Их цель — повышение уровня подготовки будущих специалистов электроэнергетических специальностей. Конкурсы одновременно проходят среди студентов Поволжского государственного технологического университета (Марий Эл) и Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. Победители выбираются из общего списка студентов.

Награждение выпускников Чувашского государственного университета уже состоялось. Чествование призеров в Марий Эл пройдет в ближайшее время.