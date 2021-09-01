10 суток ареста за долги по алиментам

Наказание в виде административного ареста на 10 суток вынес суд в отношении 34-летнего мужчины, задолжавшего на содержание своего сына почти 550 тысяч рублей.

Встреча с должником произошла на перроне железнодорожного вокзала в Алатыре у поезда, когда он возвращался в Чувашию из Краснодарского края. В этот же день на нерадивого отца был составлен протокол и вынесено судебное решение об аресте. Приставы отмечают, что сильного удивления, как и растерянности, мужчина не проявил, потому что знал о большом долге по алиментным обязательствам. Пояснил, что работает неофициально и, получая невысокую зарплату, содержит вторую семью.

Между тем по закону после отбывания наказания обязанность по исполнению алиментных обязательств за отцом сохранится. В случае невыплаты алиментов мужчина будет привлечен к уголовной ответственности.