Село Порецкое отметило свой день рождения

Хотя строгие ограничения по коронавирусу в районе недавно предложили снять, но обстановка все равно остается непростой. Поэтому массовых гуляний в честь 430-летия села устраивать не стали, большинство мероприятий перенесли в интернет.

Творческие коллективы района подготовили к празднику онлайн-концерт, свои видеопоздравления в стихах записали и воспитанники двух детских садов. В виртуальном режиме можно было посмотреть открытую к знаменательной дате выставку живописи «Просторы родного края» с работами заслуженного художника Чувашии Александра Ильина и молодого художника Александра Волкова, работающего сейчас в Нижегородской области и обещавшего чуть позднее приехать на свою малую родину.

Кроме того, в честь праздника в интернете презентовали альбом «Спортивное Поречье», подборку старинных и современных фотографий с одними и теми же видами села. Ко дню рождения села приурочили и викторину «Знатоки спорта», участникам которой предложили, в частности, вспомнить имя землячки, мастера спорта СССР по стрельбе из лука, и то, в каком именно году сборная района по футболу впервые победила в первенстве республики ВДФСО «Урожай» среди сельских команд.