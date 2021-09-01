Песок на пляже стал золотым

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На днях в городе Ларнака (Кипр) завершился первый в истории чемпионат мира по пляжному самбо, сообщили в Минспорта Чувашии.
На турнире нашу республику представлял Максим Иванов. Подопечный Геннадия Ильина в весовой категории до 88 кг выиграл золотую медаль, в финале уверенно победив представителя Румынии Джорджа Бодирлау. Бронзовые награды завоевали Вадим Скрипал из Украины и Ойбек Дусмурадов из Узбекистана.
Кстати, в рамках чемпионата мира по пляжному самбо в Ларнаке прошли еще и командные соревнования в формате «стенка на стенку». В полуфинале сборная России одержала победу над Румынией, а в битве за «золото» наши спортсмены одолели представителей Украины и выиграли командный турнир!

Опубликовано: 1 сентября 2021 г.


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