Песок на пляже стал золотым

На днях в городе Ларнака (Кипр) завершился первый в истории чемпионат мира по пляжному самбо, сообщили в Минспорта Чувашии.

На турнире нашу республику представлял Максим Иванов. Подопечный Геннадия Ильина в весовой категории до 88 кг выиграл золотую медаль, в финале уверенно победив представителя Румынии Джорджа Бодирлау. Бронзовые награды завоевали Вадим Скрипал из Украины и Ойбек Дусмурадов из Узбекистана.

Кстати, в рамках чемпионата мира по пляжному самбо в Ларнаке прошли еще и командные соревнования в формате «стенка на стенку». В полуфинале сборная России одержала победу над Румынией, а в битве за «золото» наши спортсмены одолели представителей Украины и выиграли командный турнир!