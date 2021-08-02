В театр и музей с «Пушкинской картой»

1 сентября будет дан старт программе «Пушкинская карта», созданной для активного привлечения детей и молодежи к изучению художественной культуры и искусства. «Пушкинская карта» — это специальная банковская карта, средства с которой можно будет потратить только на посещение театров, выставок, концертов и других культурных мероприятий.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова напомнила, что авторство проекта принадлежит нашему президенту:

«Он неоднократно высказывался о том, как важна культура для развития личности человека. Но мир поменялся, и сегодня молодые люди предпочитают мессенджеры и интернет-платформы, потому что там все можно получить быстро, легко, не вставая с дивана и не тратя ни копейки. Но мы с вами понимаем, что это не является культурой. А значит нам нужно было сделать учреждения культуры доступными для молодежи. Так родилась «Пушкинская карта».

Обладателем «Пушкинской карты» может стать любой гражданин страны в возрасте от 14 до 22 лет. Как сообщают в Минкультуры республики, в программе принимают участие 12 учреждений культуры Чувашии.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев рассказал RG.RU, что оформить «Пушкинскую карту» можно будет в течение нескольких минут на портале Госуслуг. На сегодняшний день на портале подтвержденные учетные записи имеют уже 7 миллионов молодых людей.