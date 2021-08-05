Жители республики вспомнили, как они пошли в первый раз в первый класс

Букет, букварь и мама рядом

1 сентября, хоть красным цветом в календарях и не отмечено, все равно настоящий праздник, общий для всей страны. Кто-то пойдет в этот день в школу учиться, кто-то — учить, кто-то проводит на первосентябрьские линейки детей или внуков. А кто не пойдет и не проводит, увидит на улицах учеников с портфелями и букетами и обязательно вспомнит свои далекие или не очень давние школьные годы. В том числе и свое самое первое 1 сентября… О том, каким был этот день лично для них, известные люди республики рассказали журналистам «СЧ».

ДМИТРИЙ КРАСНОВ,

заместитель председателя правительства Чувашии — министр экономического развития и имущественных отношений:

— Сентябрь 1987 года… Тогда была совсем другая страна и несколько иное отношение к первосентябрьским традициям. Помню, как мама с папой привезли накануне Дня знаний букет астр с дачного участка, помню свои новые кроссовки на липучках: тогда это было очень модно, и я чувствовал себя окрыленным — казалось, начинается новая, необычная жизнь.

Волнение перед этим новым и неизведанным тоже, конечно, имело место. Но когда я попал на линейку, увидел много ребят такого же возраста, учительницу свою первую, Веру Константиновну, — это сразу сгладило все страхи, и 1 сентября для меня стало настоящим праздником. Учиться я пошел в первый «А» класс чебоксарской школы № 16 (сейчас это гимназия №?2) и все 11 лет учился именно в «А» классе.

Школа для меня была как большая семья, и со многими, с кем вместе учился, до сих пор поддерживаю контакты. Прекрасно помню и своих учителей — очень много среди них было талантливых людей, преданных своему делу и своим ученикам.

А сейчас, как родитель, я ощущаю точно такие же эмоции. В этом году моя дочка идет в первый класс, я вижу, как она переживает, и ее волнение передается и мне. Готовится дочка старательно: выбирает туфельки и банты, тревожится, все ли собрано к школе — ручки, карандаши, тетрадки… И сама читает каждый день перед сном — это она уже умеет.

В целом первое сентября как день старта к новым знаниям, я считаю, должен быть каждый год не только для детей, но и для взрослых. Пусть ты закончил школу, университет, повышал квалификацию по другим программам, но в наше время учиться надо всю жизнь — если хочешь оставаться в тренде, разобраться в новых вызовах, владеть большей информацией, нежели та, что тебе дают. Без постоянного обучения ты не сможешь добраться до сути событий и, соответственно, принять правильные решения.

ЛАНА ПРУСАКОВА,

серебряный призер чемпионата мира по фристайлу, участница Олимпиады в Пхенчхане:

— С цветами в руках я пошла на первую линейку в школу № 5 в Новочебоксарске. На мое 1 сентября собралась буквально вся семья — меня поддерживали родители, бабушки, дедушка Юрий Афанасьевич, который очень многое сделал для моего становления как спортсменки, и младшая сестренка. Они дружно помогли мне собраться в школу, чтобы я ничего важного не забыла. Когда я зашла в свой школьный кабинет, сразу ощутила большой прилив положительных эмоций, а уже когда села за парту — тут же захотелось с воодушевлением начать учиться.

АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВ,

учитель чувашского языка чебоксарской школы № 40, обладатель Гран–при «Серебряное перо» всероссийского мастер–класса учителей родного языка-2018:

— В первый класс я пошел в 1985 году в школе деревни Большие Чаки Урмарского района. Помню, после праздничной линейки мы разошлись по классам и нам раздали буквари. Читать я, как и многие мои ровесники, тогда еще не умел — дети того поколения учились и писать, и считать, и читать в школе. Каково же было мое удивление, когда несколько девочек из нашего класса, раскрыв книжки, тут же что-то прочитали! Оказалось, они научились читать еще до школы. Как сейчас помню, отрывок был про Анну, которая гоняла гусей. Я разглядывал букварь и пытался понять, где же те слова, которые они читают.

Уметь складывать буквы в слова, слова в предложения для меня было настоящим чудом. Я очень благодарен моему первому учителю Юлии Ивановне Ивановой, она до сих пор преподает в Урмарском районе. Еще одно воспоминание связано с букетом цветов на 1-е сентября. У меня был из пышных разноцветных георгинов, которые мы с мамой собрали по соседям — в домашнем огороде таких красивых не было. А этот день знаний для меня уже будет 16-м по счету, который я встречаю в качестве учителя.

ИРАИДА ПОЛБЕННИКОВА,

бывший директор чебоксарского лицея № 3, Почетный гражданин города Чебоксары:

— Мое самое первое 1 сентября прошло в школе села Красноармейское. Было все как у всех: белый фартук, букет цветов со своего сада. Помню еще, что я не очень-то хотела в школу — была я ребенком свободолюбивым, привыкшим к сельской вольнице, и жалко было тратить время на уроки — столько интересного мимо пройдет…

Как учитель свое первое 1 сентября я встретила в Эльбарусовской школе, и пришла на праздничную линейку со всей смелостью несведущего новичка — ты еще не знаешь, что тебе предстоит, и поэтому ничего не боишься. А вот когда стала директором чебоксарской школы № 27 (позднее лицей № 3. — Прим. ред.), перед первым Днем знаний было очень тревожно на душе: новая должность, ответственная работа, как-то все сложится… А вышла на первосентябрьскую линейку, увидела лица ребят — и сразу успокоилась.

Подготовили Ольга Казакова, Николай Архипов, Екатерина Казнина, Дмитрий Сергеев