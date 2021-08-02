Новые тарифы за тепло не увеличат коммуналку

Установлены тарифы в сфере теплоснабжения в рамках заключенного 22 июля концессионного соглашения для публичного акционерного общества «Т Плюс». Напомним, ранее теплосетевое имущество города Чебоксары обслуживало МУП «Теплосеть». На тепловую энергию тариф сложился ниже ранее установленного для МУП «Теплосеть», на теплоноситель он остается на уровне ранее утвержденного.

Это решение было принято на заседании коллегии Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам по результатам экономического анализа и экспертизы обосновывающих документов. Тарифы вступят в силу через 10 дней после официального опубликования соответствующих постановлений, сообщает пресс-служба ведомства.

Таким образом, на 2021 год установлены следующие тарифы. На теплоэнергию, поставляемую публичным акционерным обществом «Т Плюс» потребителям города, — в размере 1957,25 руб./Гкал для населения с учетом НДС, что ниже тарифа, установленного для МУП «Теплосеть» на 0,83 руб. На теплоноситель, поставляемый «Т Плюс» потребителям города Чебоксары, — в размере 32,19 руб./Гкал. То есть на уровне, действовавшем для МУП «Теплосеть» на второе полугодие 2021 года.

По словам руководителя Госслужбы Надежды Колебановой, установленный тариф не повлечет увеличения размера платы граждан за коммунальные услуги в городе Чебоксары.