ВЛАДИМИР ПУТИН

Президент России

«В качестве прямой помощи нужно обеспечить единовременную выплату пенсионерам 10 тысяч рублей, тем самым дополнительно поддержать людей, которым сегодня непросто

в психологическом и в материальном, в житейском плане из-за той нагрузки, которая была связана с эпидемией… Было много незапланированных расходов у этой категории граждан — на лекарства, средства защиты, другие непредвиденные траты. Кроме того, инфляция вышла за целевые показатели — здесь тоже ничего неожиданного нет, но мы это должны учитывать в нашей работе. Подчеркну: выплата в размере 10 тысяч рублей будет проведена именно всем пенсионерам — и работающим, и неработающим, и военным пенсионерам, получающим пенсии по линии Минобороны, МВД и по линии других ведомств. Нужно организовать такую выплату максимально оперативно. Главное, чтобы сами люди при этом были избавлены от хлопот, от сбора каких бы то ни было справок».