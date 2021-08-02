«Работы мы не боялись…»

Но медали пожилые супруги, участники строительства оборонительных сооружений, почему-то не заслужили

Уроженцам Красночетайского района, а ныне чебоксарцам Ивану Петрову и его супруге Акулине Петровне было всего по 15 лет, когда на нашу страну обрушились фашистские полчища. Совсем юными вместе с тысячами жителей Чувашии в лютую зиму 1941-1942 годов они строили Сурский оборонительный рубеж на участке у деревни Пандиково Красночетайского района. Сейчас участникам той грандиозной битвы за победу в тылу по 95 лет, но они

до сих пор хорошо помнят то время. Своими воспоминаниями поделился Иван Афанасьевич, многолетний читатель «Советской Чувашии».

ХОЛОД ТОЙ ЗИМЫ ЗАПОМНИЛ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

…На общем собрании жителей деревни Сосново Красночетайского района, где родился Иван Петров, в конце октября 1941 года приняли решение всей деревней выехать на строительство окопов. На берегу Суры каждому населенному пункту района в зависимости от количества жителей отводился определенный участок.

Отправлялись целыми семьями — вместе с родителями ехали дети, многим не было и 17 лет. Хотя по официальным сводкам мобилизации подлежало все трудоспособное население в возрасте от 17 лет. Дома оставались лишь немощные старики, инвалиды да малые дети, присматривать за которыми назначали двух дежурных. Они же ухаживали за домашним скотом.

«На окопы» Петровы отправились втроем: отец, мать и 15-летний сын Иван. В семье было еще две дочери, но их на строительство не взяли: одна была инвалидом по зрению, а другая — еще мала, восьмилетка. На их плечи и легло все хозяйство: корова, теленок, овцы… «Все в нашей деревне тогда так жили, а старики, которые могли еще работать, помогали соседям», — рассказывает Иван Афанасьевич.

Отец Ивана был конюхом — в дорогу запрягли лошадь. «Морозно тогда было, холодно. В телегу нагрузили перины, одеяла, тулупы, шубы, котелки, ломы, топоры, носилки, — вспоминает Иван Афанасьевич. — Вещей собрали много, так как всем было велено: одеться по-зимнему, едем надолго». В деревне, где приняли строителей, жилья для всех не хватало — работники жили и в сараях, и в банях, и в конюшнях, поэтому пришлось размещаться прямо на месте строительства в лесу — в шалашах и палатках, наскоро сколоченных из веток и жердей и покрытых сеном и соломой.

«Замерзнешь ночью в шалаше — идешь к костру греться, их жгли рядом, или бегаешь. Поспишь немного и снова греться. И так всю ночь», — говорит ветеран.

Отец Ивана рубил лес, строил землянки и доты, мать копала траншеи, а Иван вывозил землю на телеге, благо у семьи была лошадь. И хоть работа была каторжная, настрой у людей, по словам участника тех событий, был боевой: сельчане трудились дружно, люди делали все возможное, чтобы задержать врага. «Мешал только мороз, который в тот год был страшный. Не тяжелый труд, а холод был самым сложным испытанием. Земля промерзала на глубину больше метра, жгли костры, чтобы она подтаяла, потом долбили ломом, киркой, били колуном, кувалдой… А кормежка была — обеспечивал колхоз, тем более что наш считался передовым в республике. Тогда, в начале войны, у колхозов еще были запасы — варили щи, гороховый суп, каши, все было. Работы мы не боялись. Сельские люди всю жизнь работают на земле, им с землей работать было не страшно. Поэтому и выдержали все и участок достроили досрочно», — рассказывает Иван Афанасьевич.

МЕЖДУ ТЕМ В Чувашии, по данным республиканского Минтруда, проживает 99 строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Памятной медалью награждены всего пять человек.

Все время, что длилось возведение оборонительной линии на территории Чувашии (с 28 октября 1941 года по 21 января 1942 года), Петровы вместе с односельчанами трудились на выделенном участке — домой, в свою деревню, уходить не разрешалось. Работами руководили военные люди: инженеры указывали, как строить рвы, траншеи, ставить надолбы, располагать доты и землянки…

Для поднятия духа на участках строительства Сурского рубежа распространялись «Боевые листки». Полевая редакция информировала о событиях на фронте, рассказывала о передовых бригадах. Находили время и для песен — пели в основном чувашские народные. Но самой большой радостью для людей стало, конечно, досрочное завершение строительства. «Вернуться домой из холода, мороза, шалашей было счастьем», — помнит Иван Афанасьевич свои эмоции.

Награда не нашла героев?

После окончания работ на окопах Иван продолжил учебу в школе, а в ноябре 1943 года прямо со школьной скамьи его забрали на фронт. Участвовал в освобождении Эстонии, Латвии, Литвы, был контужен. Победу встретил в звании младшего лейтенанта. После войны служил в Эстонии в системе МВД, участвовал в крупных советских стройках: восстанавливал Кренгольмскую мануфактуру — прядильно-ткацкое производство в Нарве, строил дорогу Ленинград — Таллин, газопровод Кохтла-Ярве — Ленинград, участок дороги Москва — Симферополь в Мелитополе.

В 1953 году с девушкой-ровесницей из соседней деревни Тарабаи Красночетайского района Акулиной сыграли свадьбу. Они учились вместе в одной школе, вместе же копали окопы Сурского рубежа, правда, работали на разных участках и друг друга не видели. Поженились, когда оба приехали в отпуск в деревню: Иван Афанасьевич со службы в армии, а Акулина Петровна — из Вологодской области, где работала в лесостроительной экспедиции. Сразу после свадьбы молодые снова разлетелись по разным уголкам страны, а в 1955 году осели в Чебоксарах.

В Чувашии Иван Афанасьевич участвовал в строительстве Чебоксарского завода электромеханических приборов (сейчас — «Электроприбор») и завода «Чувашкабель», откуда вышел на пенсию. Супруга Акулина Петровна имеет трудовой стаж 48 лет.

…На выходном пиджаке Ивана Петрова — около 15 различных медалей, в том числе орден Отечественной войны II степени. «Тяжело носить», — говорит он. Но нет среди этих наград ни памятной медали, посвященной 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, ни юбилейной медали в честь 550-летия Чебоксар, ни медали, выпущенной к столетию Чувашской автономии. Нет заслуженной награды и у его супруги Акулины Петровой, участницы строительства Сурского рубежа. «Как же так? Нам, 95-летним, не дали, а молодые, которые тогда не родились, получили, заслужили, — сокрушается пенсионер. — Мне обидно. Чем мы с женой не угодили? Нас нигде нет, забыли…»

Как сообщили на запрос редакции в Министерстве труда и социальной защиты республики, представления на награждение памятной медалью в честь строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей должны готовить органы местного самоуправления. Указания о проведении такой работы получили администрации во всех районах и городах Чувашии. А далее с пенсионерами должны связаться соцработники и помочь им в оформлении документов на награждение. Однако к Петровым так до сих пор никто не обратился. Топать на прием в администрацию Калининского района 95-летним людям, видимо, нужно самим…