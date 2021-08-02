В Нурлате молодые сыграли свадьбу по чувашским обычаям

«Круто! Красиво! Очень хорошая, правильная идея провести свадьбу в лучших народных традициях!» — так отзывались гости о свадьбе Кристины и Михаила Гавриловых, проведенной в Нурлате по чувашском традициям. Незабываемой она стала и для новобрачных.

С гордостью за свои обычаи

Сыграть свадьбу по чувашским традициям Кристине и Михаилу предложили в Нурлатском ЗАГСе, куда они пришли подавать заявление на регистрацию. Идея молодым понравилась: «Наши родители тоже женились по чувашским обычаям».

Социальный проект «Этносвадьба» инициировал Нурлатский ЗАГС, приурочив его к Году родных языков и народного единства, что нынче проходит в Татарстане. Цель — возродить и сохранить народные традиции, сформировать чувство гордости за свой народ и обычаи.

Стартовал проект еще в марте. Первую регистрацию брака в этностиле во Дворце бракосочетания города Нурлат провели для представителей татарского народа — Разиля и Ландыш Мухаметзяновых. Вторым показать свадебные традиции своего народа выпала честь нашим соплеменникам, уроженцам чувашской деревни Чие Ĕшни (Вишневая Поляна) Кристине Семеновой и Михаилу Гаврилову. Чувашский национально-культурный центр Нурлатского района предложил молодым провести церемонию регистрации в Доме дружбы народов: «Покажем всем наши красивые свадебные традиции!..»

Здравицы на чувашском языке

Наверное, в соседней республике не осталось СМИ, не написавших о чувашской свадьбе в Нурлате. По их оценке, это была настоящая свадьба в этностиле. Яркие бело-красные костюмы жениха и невесты, мелодичный звон монист на головных уборах и платьях женщин, самобытные традиции — все было не-обычно и ново. Молодых вместо традиционного марша Мендельсона встречали под величальную чувашскую песню. Речь регистратора, поздравления и добрые пожелания родных, близких и гостей — все звучало на чувашском языке.

Неповторимую атмосферу помогали создавать и коллективы художественной самодеятельности. Так, народный ансамбль «Шӳлкеме» (так называется старинное нагрудное женское украшение из мелких бус и монет. — Авт.) из деревни Егоркино продемонстрировал древний обряд «арăм туни, сурпан сырăнтарни» (буквально — превращение девушки в замужнюю женщину). Так называется церемония переодевания невесты из девичьего наряда в наряд замужней женщины, когда голову невесты покрывают сурпаном, а девичий головной убор тухъю заменяют на хушпу.

Справка «СЧ» По данным переписи 2010 года, в Нурлатском районе Татарстана проживает более 15 тыс. чувашей.

Свой первый танец в статусе мужа и жены Михаил и Кристина также исполнили под чувашскую песню. А народный ансамбль «Ҫăлкуҫ» (Родник) в танце породнил семьи невесты и жениха. Родители новобрачных не скрывали радости, что их дети возродили добрые традиции предков: «Получилось необычно, красиво и незабываемо. Понравилось и нам, и нашим гостям».

Будет ли продолжение?..

«Наша задача — не только сохранить язык, — рассказывала по телефону директор Дома дружбы народов Нурлата Галина Терентьева, — но и сохранять и развивать народные традиции, передавать их от поколения к поколению». По ее словам, свадьбы по старинным народным традициям чуваши Татарстана, и в частности Нурлата, давно уже не играют. Все происходит почти по одному сценарию — чтобы «все было как у людей». То есть воздушные шары и гирлянды, поездка по примечательным и красивым местам города, долгие застолья с огромным количеством еды и спиртного, продажа торта на аукционе и так далее.

«Мы дали первый старт и надеемся, что за Гавриловыми последуют и другие наши молодые соплеменники, — с надеждой звучал в телефоне голос Галины Владимировны. — Ведь чувашская свадьба красива, а сегодня она и креативна». По ее словам, и гостям свадьбы, и многочисленным посетителям соцсетей, свадьба в этностиле очень понравилась: «Важное событие в жизни наполнили колоритом и этнической самобытностью».

К слову

В Казани показали сказку «Юман-батыр»

Год родных языков в Татарстане проходит очень насыщенно и дает возможность народам республики лучше узнавать культуру и традиции друг друга. Так, например, почти одновременно с чувашской свадьбой жители региона имели возможность познакомиться и с чувашской сказкой. Целых три дня — 11, 12 и 13 августа — на зеленой лужайке парка имени Горького города Казани проходила премьера спектакля «О чем поют деревья», объединившая четыре сказки — удмуртскую «Красавица береза», чувашскую «Юман-батыр», мордовскую «Дуболго Пичай» и марийскую «Волшебный меч».

«Важная особенность постановки, — пишут татарстанские СМИ, — заключается в том, что это не фольклорная реконструкция, а современная интерпретация произведений на театральном языке». Такой необычный формат многие казанцы и гости города встретили с восторгом: «Это очень здорово, потому что каждая народность обладает своей фантазией, и сказки позволяют знакомиться не только с фольклором конкретного народа, но и с обрядовыми моментами, верованиями и обычаями. Это хорошее погружение в их культуру».